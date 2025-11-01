۵۶ واحد صنفی متخلف در سنندج طی سال جاری پلمب شد

به گزارش کرد پرس، محمد شاه ویسی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان، گفت: سلامت و امنیت غذایی از خطوط قرمز مرکز بهداشت شهرستان سنندج است و برخورد قانونی با واحدهای متخلف به صورت مرحله ای و با جدیت انجام می شود.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۶ واحد صنفی متخلف در زمینه موارد بهداشتی در سنندج پلمب شده اند.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان سنندج با بیان اینکه در مهرماه نیز ۲۲ واحد صنفی متخلف پلمب شده است، افزود: همچنین حدود ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی و تهدید سلامت و امنیت غذایی شهروندان، طی امسال به مراجع قضایی ارجاع شده اند.

شاه ویسی ادامه داد: در فرایند برخورد با متخلفان، آموزش، تذکر شفاهی و تذکر سامانه ای در اولویت قرار دارد و پلمب و ارجاع قضایی به عنوان آخرین راه حل و اقدام قانونی محسوب می شود.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۵۰۰ مورد تذکر شفاهی بهداشتی به واحدهای متخلف در شهر سنندج صادر شده است.