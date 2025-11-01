۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۲

" پرواز " به جشنواره فجر رسید

سرویس کردستان- نمایش "پرواز" کاری از هنرمندان سقزی به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اسماعیلی از هنرمندان نام آشنا بعنوان تنها نماینده سقز در فستیوال خیابانی مریوان به جشنواره بین المللی فجر راه یافت.

به گزارش کرد پرس، براساس این گزارش، هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از ۴ الی 8  آبانماه باحضور ۴۳  گروه نمایشی در بخشهای مختلف آزاد، آیینی سنتی، دگرگونه ها، کودک، نیشتمان و فراگیر  برگزار شد که با استقبال بسیار خوب شهروندان مریوانی و هنرمندان اقصی نقاط کشور مواجه شد.


در این جشنواره و رویداد بزرگ،  نمایش "پرواز " به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اسماعیلی از هنرمندان نام آشنا به عنوان تنها نماینده سقز حضور داشت که خوشبختانه با دریافت سه لوح تقدیر  به جشنواره بین المللی تئاتر فجر به همراه سه اثر دیگر معرفی شد.
نمایش "پرواز" کاری است از گروه تئاتر آناهیتا و موسسه نقش آفرینان سقز که با نگاهی خلاقانه و نو به  بررسی آسیب شناسی    همسرکشی، کودک آزاری، تعصب های افراطی خانواده ها و... می پردازد.
این نمایش در سه اجرای خود در شهر مریوان مورد استقبال بسیار شهروندان و هنرمندان قرار گرفته است.

