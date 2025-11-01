" پرواز " به جشنواره فجر رسید

به گزارش کرد پرس، براساس این گزارش، هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از ۴ الی 8 آبانماه باحضور ۴۳ گروه نمایشی در بخشهای مختلف آزاد، آیینی سنتی، دگرگونه ها، کودک، نیشتمان و فراگیر برگزار شد که با استقبال بسیار خوب شهروندان مریوانی و هنرمندان اقصی نقاط کشور مواجه شد.



در این جشنواره و رویداد بزرگ، نمایش "پرواز " به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اسماعیلی از هنرمندان نام آشنا به عنوان تنها نماینده سقز حضور داشت که خوشبختانه با دریافت سه لوح تقدیر به جشنواره بین المللی تئاتر فجر به همراه سه اثر دیگر معرفی شد.

نمایش "پرواز" کاری است از گروه تئاتر آناهیتا و موسسه نقش آفرینان سقز که با نگاهی خلاقانه و نو به بررسی آسیب شناسی همسرکشی، کودک آزاری، تعصب های افراطی خانواده ها و... می پردازد.

این نمایش در سه اجرای خود در شهر مریوان مورد استقبال بسیار شهروندان و هنرمندان قرار گرفته است.