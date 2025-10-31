به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جریان سفر رئیس و اعضای این کمیسیون به استان ایلام، از چند نقطه مرزی و تأسیسات نفتی بازدید کرد و بر لزوم رفع مشکلات مرزی و افزایش بهره‌وری از منابع مشترک نفتی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای تأمین و کمیته مرز اظهار داشت: از روز گذشته وارد استان شدیم و علاوه بر بررسی مسائل امنیتی، از پاسگاه زعفرانی و چند نقطه مرزی و تاسیسات نفتی و یادمان شهدای قلاویزان بازدید کردیم. در این مناطق خلاهای مرزی و مشکلات هوشمندسازی مشخص شده که نیازمند تخصیص اعتبار و برنامه‌ریزی دقیق است.

نماینده ایلام افزود: یکی از دغدغه‌های مهم ما خروج آب‌های مرزی است. پیشنهاد ما احداث سد دوستی در این منطقه است تا از منابع آبی برای کشاورزی و توسعه استان استفاده شود.

فلاحی همچنین به کاهش برداشت نفت از میدان مشترک آذر اشاره کرد و گفت: برداشت نفت ما از ۶۵ هزار بشکه به ۲۰ هزار بشکه رسیده و این موضوع نگران‌کننده است. عراق از میادین مشترک بهره‌برداری بیشتری دارد و وزارت نفت باید با جدیت وارد عمل شود.

وی ادامه داد: در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی جاده‌های مرزی در قراردادها پیش‌بینی شده که باید به‌صورت جدی پیگیری شود. متأسفانه در بودجه‌های سنواتی، برای جاده‌های مرزی قیر اختصاص نیافته که تلاش می‌کنیم این نقیصه را برطرف کنیم.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت امنیت پایدار در نواحی مرزی گفت: نیاز به استقرار ارتش در برخی مناطق مرزی احساس می‌شود و در کمیته مرز که امشب تشکیل می‌شود این موضوع به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد. سفیر ایران در عراق نیز در این جلسه حضور خواهد داشت تا مسائل مشترک مرزی و فرصت‌های همکاری مورد بحث قرار گیرد.

نماینده مردم ایلام در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی مرز یکی از اولویت‌های ماست و امیدواریم کمیسیون امنیت ملی بتواند برای استان ایلام آورده مؤثری داشته باشد.