به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: متعاقب وقوع درگیری میان چند نفر از اراذل و اوباش در محوطه یکی از بیمارستان‌های شهر ایلام که با استفاده از سلاح سرد از جمله قمه صورت گرفته بود، با دستور قضایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند .

وی افزود: رفتارهای مجرمانه‌ای از این دست که منجر به ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت در اماکن عمومی و مراکز درمانی شود، به هیچ‌وجه قابل تسامح نیست و با مرتکبان آن برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان ایلام با هشدار به افراد سابقه‌دار و دارای رفتارهای پرخطر اجتماعی تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی استان بر برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با هرگونه هنجارشکنی، نزاع خیابانی و استفاده از سلاح سرد است و هیچ‌کس نباید تصور کند که می‌تواند با اقدامات خلاف قانون، آرامش عمومی را مخدوش کند.

بخشنده از همکاری شهروندان و گزارش‌دهی به‌موقع در این پرونده قدردانی کرد و گفت: تداوم امنیت اجتماعی نیازمند همکاری متقابل مردم و نهادهای قضایی است و هرگونه گزارش مردمی در این زمینه به‌صورت ویژه و فوری بررسی خواهد شد.