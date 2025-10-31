به گزارش کردپرس، دفتر حقوقی «عصر» (آسرین حقوق باروسو) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK که در زندان فوق‌امنیتی جزیره امرالی نگهداری می‌شود، امروز (۳۱ اکتبر) با اعضای خانواده‌اش دیدار کرده است.



در این اطلاعیه آمده است:

«آقای عبدالله اوجالان که در جزیره امرالی در حبس به‌سر می‌برد، امروز (۳۱ اکتبر) در چارچوب ملاقات خانوادگی با اعضای خانواده‌اش فاطمه اوجالان، عمر اوجالان، برفین اوجالان و علی اوجالان دیدار کرده است.»

بر اساس این اطلاعیه، این دیدار در حضور و تحت نظارت مقامات زندان انجام شده است. او پیشتر با عمر اوجالان برادرزاده اش که نماینده دم پارتی از حوزه اورفا است، دیدار کرده بود. با این حال ملاقات امروز نخستین دیدار اوجالان با سایر خانواده‌اش پس از مدت‌ها قطع ارتباط است. خانواده و وکلای او سال‌هاست از محدودیت شدید در برقراری تماس یا ملاقات با وی شکایت دارند.