بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از پایانه مرزی پرویزخان

دکتر عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و اعضای این ، روز جمعه با همراهی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، فرماندار قصرشیرین و جمعی از مدیران کل، آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری، ترانزیتی و مسافری مرز پرویزخان و فعالیت منطقه آزاد قصرشیرین را از نزدیک بررسی کردند و در جریان وضعیت آنها قرار گرفتند.

استاندار کرمانشاه در این بازدید با اشاره به ظرفیت بالای مرز پرویزخان در توسعه صادرات، اظهار کرد: با حل مشکلات زیرساختی و تسهیل در امور گمرکی، این مرز می‌تواند نقش مهم‌تری در رونق اقتصادی منطقه، کاهش بیکاری و افزایش تعاملات فرهنگی و تجاری با کشور عراق ایفا کند.

فرماندار قصرشیرین نیز در این بازدید گفت: طی هفت ماه گذشته بیش از دو میلیارد دلار مبادلات تجاری و پانصد میلیون دلار صادرات از این مرز انجام شده است.

وی افزود: مرز پرویزخان به‌صورت شبانه‌روزی در هر دو بخش تجاری و مسافری فعال بوده و روزانه به‌طور میانگین حدود هزار و دویست نفر مسافر از دو سوی مرز تردد می‌کنند.

وی ضمن اشاره به استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی و فرهنگی از مرز پرویزخان، به برخی مشکلات زیرساختی از جمله تعریض مسیر دسترسی به پایانه، استقرار مرزبانی در مجاورت مسیر، و نامناسب بودن موقعیت فعلی تاسیسات مرزی اشاره کرد.

در ادامه این بازدید بر لزوم تسریع در عملیات احداث پل جدید بر روی رودخانه مرزی که تغییر مسیر یافته است، و همچنین هماهنگی بیشتر با طرف عراقی و وزارت امور خارجه برای رفع موانع اجرایی تأکید شد.

در پایان این بازدید مقرر شد پیگیری لازم برای تأمین اعتبار تعریض مسیر تامین گردد و ضمن تعیین مرز جدید با همکاری سازمان جغرافیایی(با توجه به تغییر مسیر رودخانه بر اثر سیلاب)، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات موجود هر چه سریع‌تر برطرف شود تا روند تجارت در پرویزخان رونق بیشتری بگیرد.