به گزارش کرد پرس، طی هفته‌های اخیر انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره تغییر کاربری و واگذاری تپه قوپال برای ساخت‌وسازهای مسکونی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان و فعالان محیط‌زیست سنندج برانگیخت. بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در جلسه اخیر کمیسیون ماده پنج، اکثریت اعضا به‌جز مسئول یکی از دستگاه‌ها، با این اقدام مخالفت کرده‌اند.

کیومرث حبیبی، معاون عمرانی استاندار کردستان، در در این خصوص با رد شایعات منتشر شده، به خبرنگاران گفت: تا زمانی که بنده در این معاونت هستم، اجازه صدور هیچ مجوزی برای تغییر کاربری تپه‌های شهر سنندج از جمله تپه قوپال داده نخواهد شد. ملاک عمل ما قانون حفاظت از تپه‌ها و منابع طبیعی است.

او با اشاره به قانون «حفاظت از تپه‌ها، چشمه‌ها و منابع طبیعی» مصوب سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: بر اساس مفاد این قانون، رأس تپه‌ها باید به‌عنوان فضای سبز حفظ شود و هرگونه ساخت‌وساز در این نقاط ممنوع است.

وی افزود: در مورد تپه قوپال، هیچ تصمیمی برای تغییر کاربری در کمیسیون اتخاذ نشده و ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر تصویب چنین مصوبه‌ای کذب محض است.

بر اساس گفته‌های حبیبی، تپه قوپال در محدوده قانونی شهر سنندج قرار دارد و مشمول قانون منع فروش اراضی خدماتی برای امر مسکن به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ نیز هست؛ بنابراین هرگونه واگذاری یا ساخت‌وساز در این محدوده تخلف محسوب می‌شود.

فرماندار سنندج نیز پیش‌تر با پیوستن به کارزار مردمی «نجات تپه قوپال»، از حفظ وضعیت طبیعی این تپه حمایت کرده و طومار مربوط به آن را امضا کرده است.

در همین راستا، فعالان مدنی و دوستداران محیط‌زیست از دستگاه قضایی خواستار بررسی دقیق پرونده و برخورد قانونی با هرگونه اقدام غیرمجاز در زمینه تغییر کاربری تپه قوپال شده‌اند.