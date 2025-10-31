به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پس از دیدار دوجانبه و نشست هیأتهای ترکیه و آلمان با صدر اعظم آلمان فریدریش مرز در مجموعه ریاستجمهوری آنکارا، در کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد که روابط ترکیه و آلمان بر پایه همکاری دیرینه در ناتو و منافع مشترک دو کشور استوار است. او گفت در گفتوگوهای امروز، مسائل دوجانبه، همکاریهای دفاعی، روابط اقتصادی، تحولات سوریه، جنگ اوکراین و بحران انسانی در غزه بهطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
اردوغان عضویت کامل در اتحادیه اروپا را یکی از اهداف استراتژیک آنکارا دانست و اظهار داشت: «اگر اراده مصمم ترکیه در این زمینه از سوی اتحادیه اروپا با پاسخ شایسته مواجه شود، در مدت بسیار کوتاهی میتوانیم گامهای جدی در مسیر عضویت کامل برداریم.»
او همچنین با اشاره به همکاریهای اقتصادی دوجانبه گفت حجم مبادلات تجاری میان ترکیه و آلمان به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و هدف دو کشور رساندن آن به ۶۰ میلیارد دلار در آینده نزدیک است. رئیسجمهور ترکیه ضمن استقبال از گسترش همکاری در صنایع دفاعی، بهویژه پروژه جنگندههای «یوروفایتر»، بر ضرورت تمرکز بر پروژههای مشترک و کنار گذاشتن محدودیتهای گذشته در تأمین تجهیزات نظامی تأکید کرد.
رئیسجمهور ترکیه در بخشی از سخنان خود به افزایش اسلامهراسی و بیگانهستیزی در اروپا اشاره کرد و گفت ترکیه بر اهمیت حفاظت از حقوق فرهنگی، هویتی و دینی جامعه سهونیم میلیونی ترکهای مقیم آلمان تأکید دارد و این جامعه را «سرمایه مشترک دو کشور» خواند.
صدر اعظم آلمان فریدریش مرز نیز در این نشست با بیان اینکه ترکیه در بیشتر مسائل امنیتی و سیاست خارجی برای اروپا نقش مهمی دارد، گفت: «دولت فدرال آلمان خواهان حضور ترکیه در اتحادیه اروپاست و از پیشرفت آنکارا در این مسیر حمایت میکند.» او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیکتر در زمینههای دفاعی، مهاجرت و انرژی تأکید کرد و افزود که دو کشور باید از ظرفیت روابط اقتصادی و انسانی خود بیشترین بهره را ببرند.
