استقبال سقزی ها از قهرمان جهان؛ مبین عظیمی، افتخار جاودان کردستان

به گزارش کرد پرس، او در فینال رقابت‌های جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در صربستان، با اقتدار و غیرت، موخامد خانی‌اف را ۵ بر ۳ شکست داد و مدال افتخار جهان را برگردان انداخت.



مبین جوانی است از دیار سقز؛ صاحب ۴ مدال آسیایی، بیش از ۱۴ مدال بین‌المللی و نخستین کشتی‌گیر تاریخ کوردستان که توانسته هم‌زمان مدال‌های جهانی و آسیایی را بر گردن بیاویزد.

امشب سقز افتخار می‌کند به قهرمانش؛ قهرمانی که با بازوانش تاریخ نوشت و با غیرتش دل‌ها را لرزاند



فرماندار سقز در این مراسم از اختصاص زمینی به مساحت ۶۷۲ متر در فاز ۲ فرهنگیان توسط شهرداری و شورا به مبین عظیمی برای احداث خانه کشتی خبر داد.