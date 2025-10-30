۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۸

استقبال سقزی ها از قهرمان جهان؛ مبین عظیمی، افتخار جاودان کردستان

سرویس کردستان- محمدمبین عظیمی، شیرمرد کوردستان و قهرمان طلایی جهان، با استقبال پرشور مردم در پارک مولوی کورد سقز به آغوش وطن بازگشت.

به گزارش کرد پرس، او در فینال رقابت‌های جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در صربستان، با اقتدار و غیرت، موخامد خانی‌اف را ۵ بر ۳ شکست داد و مدال افتخار جهان را برگردان انداخت.

مبین جوانی است از دیار سقز؛ صاحب ۴ مدال آسیایی، بیش از ۱۴ مدال بین‌المللی و نخستین کشتی‌گیر تاریخ کوردستان که توانسته هم‌زمان مدال‌های جهانی و آسیایی را بر گردن بیاویزد.
امشب سقز افتخار می‌کند به قهرمانش؛ قهرمانی که با بازوانش تاریخ نوشت و با غیرتش دل‌ها را لرزاند

فرماندار سقز در این مراسم از اختصاص زمینی به مساحت ۶۷۲ متر در فاز ۲ فرهنگیان توسط شهرداری و شورا به مبین عظیمی برای احداث خانه کشتی خبر داد.

