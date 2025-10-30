۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۹

گزارش نهایی طرح جامع آب شرب کرمانشاه تصویب شد

گزارش نهایی طرح جامع آب شرب کرمانشاه تصویب شد

سرویس کرمانشاه _ گزارش نهایی طرح جامع تامین آب شرب استان کرمانشاه در نشست کمیته فنی و کارگروه مطالعات جامع تأمین آب شرب شهرهای استان کرمانشاه تصویب شد.

به گزارش کردپرس؛ تصویب گزارش نهایی طرح جامع تامین آب شرب استان کرمانشاه، مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین آب شرب را مشخص کرد.

این نشست با حضور معاون طرح و توسعه، معاون حفاظت و بهره‌برداری و کارشناسان دو معاونت تشکیل شد و مشاور یکم گزارش نهایی مطالعات انجام شده را ارائه کرد.

اعضای جلسه پس از بررسی دقیق گزارش، نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و در نهایت، مطالعات تصویب شد. مقرر گردید مشاور، گزارش نهایی را با لحاظ نظرات اعضا تکمیل و ارائه نماید.

تصویب این گزارش، گامی مهم در راستای توسعه پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین آب شرب استان کرمانشاه و ارتقای کیفیت خدمات آب‌رسانی به شهروندان محسوب می‌شود

کد خبر 2790209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha