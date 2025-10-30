به گزارش کرد پرس، این رویداد فرهنگی که طی چهار روز در نقاط مختلف شهر مریوان برگزار شد، بار دیگر نشان داد که این شهر مرزی، نه‌تنها یکی از مراکز اصلی تئاتر خیابانی ایران است، بلکه میزبان حرفه‌ای‌ترین تماشاگران این حوزه به شمار می‌آید.

تقدیر از مردم و نقش آنان در تداوم جشنواره

در آیین اختتامیه، فاتح بادپروا، دبیر جشنواره با قدردانی از همراهی مردم و رسانه‌ها اظهار کرد: اگر تماشاگران تئاتر خیابانی در روستاها و شهر مریوان حضور نداشتند، امروز این جشنواره به چنین جایگاهی نمی‌رسید.

وی با اشاره به حرفه‌ای بودن مخاطبان مریوانی، افزود: قدردان تلاش اهالی رسانه هستم که باعث شدند این جشنواره به یکی از شناخته‌شده‌ترین رویدادهای هنری کشور تبدیل شود.

بادپروا همچنین بخش «فراگیر» را از بخش‌های جدید و مهم جشنواره دانست و تأکید کرد: باید خلاقیت و توانمندی معلولان را باور کنیم و این بخش پررنگ‌تر دنبال شود.

نقش مردم در تحقق هنر خیابانی

نژاد جهانی، فرماندار شهرستان مریوان نیز در این مراسم، گفت: هنرمندان، رسانه‌ها و مردم سه ضلع اصلی در برگزاری هجده دوره این جشنواره بوده‌اند.

وی افزود: با وجود شرایط سخت و فضای جنگ ۱۲ روزه، با عزم راسخ توانستیم جشنواره را به بهترین شکل برگزار کنیم.

او با تأکید بر اینکه واقعیت جامعه باید در هنر تجلی پیدا کند، از برگزاری زودهنگام جلسه نقد و ارزیابی نقاط قوت و ضعف جشنواره خبر داد و بیان کرد: تئاتر خیابانی مریوان به بلوغ هنری رسیده و می‌تواند در نمادسازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

به گفته وی، هنر تفاوت‌ها را به همدلی و نوعدوستی تبدیل می‌کند و زبان مشترک انسان‌هاست.

جوایز و برگزیدگان جشنواره

در بخش ایثار و شهادت رتبه سوم و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به نمایش مرثیه‌خوان به کارگردانی جمشید خسروی از خوزستان تعلق گرفت. رتبه دوم و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به نمایش خندان به کارگردانی افشین خدری از سنندج رسید.

رتبه نخست و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نمایش آن سوی سکوت به کارگردانی یاسر میرمیدی از گیلان اهدا شد.

همچنین هیئت داوران نمایش آن سوی سکوت از گیلان را به جشنواره ملی تئاتر عیسی و نمایش حنان از کردستان را به جشنواره سودای عشق معرفی کرد.

کردستان؛ ضلع هنری ایران

رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد نیز در آیین پایانی ضمن تقدیر از مردم مریوان گفت: کردستان سرزمین اصالت، هویت، تمدن و فرهنگ است و بن‌مایه همه این واژه‌ها در جشنواره مریوان متجلی است.

وی جشنواره مریوان را ضلع هنری کردستان و زبان دیپلماسی فرهنگی ایران خواند و افزود: اگر کردستان اضلاع مختلفی از تمدن، دین و هویت دارد، ضلع هنری آن بدون تردید تئاتر خیابانی مریوان است.

برگزیدگان بخش پژوهش و دیگر بخش‌ها

در بخش پژوهش جشنواره، در مقطع دکتری، میلاد حسن‌نیا شایسته تقدیر و رحیم عبدالرحیم‌زاده به‌عنوان برگزیده معرفی شد. در مقطع کارشناسی ارشد، هیچ اثری شایسته رتبه برتر شناخته نشد.

در بخش تجلیل از هنرمندان فعال تئاتر خیابانی نیز از مهدی حاجیان، امیرحسین شفیعی و سلام نباتی تقدیر به عمل آمد.

در بخش ویژه، نمایش‌های رستاخیز به کارگردانی مختار محمدی از مریوان و ۵۵۳۶ ستاره به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران برگزیده شدند.

در بخش کودک، نمایش شهر قصه‌ها به کارگردانی وریا فلاحی از مریوان عنوان برتر را کسب کرد.

در بخش آیینی و سنتی، جایزه موسیقی برتر به نمایش گلاویژ از سنندج رسید. طراحی فضای برتر به نمایش آهو چره از گیلان تعلق گرفت.

جایزه ویژه بازیگری به فرید رحیمی بازیگر نمایش گلاویژ اعطا شد.

در بخش پژوهش، نمایش نوروز دریا از هرمزگان برگزیده شد.

در کارگردانی، حسن سبحانی مینابی (نوروز دریا) شایسته تقدیر و آرزو علی‌پور (بارش) از گیلان به جشنواره فیلم فجر معرفی شد.

بخش آزاد و دگرگونه

هیئت داوران این بخش شامل حمیدرضا نعیمی، الیکا عبدالرزاقی و میثم زندی بود. در این بخش، نمایش یک خودآگاه مسحور به کارگردانی سعید ارغوانی از تهران برگزیده شد.

در حوزه پوستر و بروشور، امین امینی از قزوین و در طراحی فضا، گروه نمایش حنان از سنندج عنوان برتر را کسب کردند.

در طراحی لباس، ئەژین عبدالله‌زاده برای نمایش حنان، در آهنگسازی، علی اسماعیلی برای جان برای نان از کرمان و در ایده‌پردازی، آرام پزشکیان برای حنان برگزیده شدند.

در بخش کارگردانی، افشین خدری برای نمایش حنان، در بازیگری زن، روژین فضلی برای همین نمایش و در بازیگری مرد، کیوان آذرخش عنوان برتر را از آن خود کردند.

در پایان، هیئت داوران نمایش‌های حنان (سنندج)، انسان خطای آخر (لاهیجان)، ته این قصه (قزوین) و پرواز (سقز) را به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی کرد.