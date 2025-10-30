مردم آذربایجان غربی با ٧ گمرک مرزی و مناطق ویژه اقتصادی روز به روز فقیرتر می شوند

به گزارش کردپرس، عمر علیپوراقدم خطاب به وزیرراه و شهرسازی گفت: اقدامات لازم برای تکمیل بزرگراه تبریز به بازرگان به عنوان بزرگترین کریدور شرق به غرب کشور و خط ریلی مرند به چشمه ثریا را انجام دهید؛ در صورت اتصال ریل جمهوری اسلامی به خط ریلی کشور ترکیه از طریق چشمه ثریا ،کریدور تمام ریلی از چین به اروپا می‌تواند سالیانه ده‌ها میلیارد دلار تجارت خارجی و داخلی را ترانزیت کند.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با بیان اینکه مدیریت چندگانه ،اصلی ترین مشکل در مسیر رشد و تعالی منطقه آزاد ماکو است، تصریح کرد: از وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی می‌خواهم که برای ساماندهی تجارت مرزی و تسهیل صادرات و واردات از بزرگترین گمرک زمینی کشور،اقدامات لازم و ضروری در راستای اجرایی کردن ماده ۶۵ احکام دائمی مناطق آزاد تجاری و صنعتی،برای تفویض امور گمرک بازرگان و پایانه مرزی به سازمان منطقه آزاد ماکو، انجام دهند.بی‌شک یکی از دلایل نارضایتی مردم از عملکرد منطقه آزاد ماکو ،عدم توسعه منطقه و اجرایی نشدن قوانین صریح دولت و مجلس در منطقه آزاد است.

علیپور اقدم خطاب به رئیس جمهور نیز گفت: در استان آذربایجان غربی، هفت گمرک مرزی،۲ منطقه ویژه با سه کشور آذربایجان،ترکیه وعراق مزیت استفاده از کارت‌های مرزنشینی و کولبری و تعداد کثیری از اماکن و بناهای تاریخی و فرصت‌های گردشگری در حوزه اقتصادی،کشاورزی و دامداری و امکانات طبیعی و انسانی مناسبی داریم،اما متاسفانه مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند و سفره‌های شان کوچک‌تر می‌شود.

پروژه ناتمام تصفیه خانه فاضلاب ماکو ٢٠ ساله شد

او تاکید کرد: از وزیر نیرو می‌خواهم، برای تکمیل فروش های آبرسانی در حوزه انتخابیه ،از جمله پروژه های انتقال آب از سدآغ چای به ۱۰۶ روستا و همچنین پروژه های ۲۵ و ۱۶ روستایی را تکمیل کند؛ تصفیه فاضلاب ماکو بیش از ۲۰ سال است که در حال ساخت است، متاسفانه روند کُند تکمیل پروژه،علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف،موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی در پایین دست رودخانه زنگبار ماکو شده است.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی تاکید کرد: برای رشد و رونق اقتصادی استان آذربایجان غربی باید به دنبال ایده جدید در مرز باشیم،مانند ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در سال‌های دفاع مقدس، عمل کنید؛ مدل کنونی جوابگوی معیشت و رفاه مرزنشینان نیست.

او در ادامه با اشاره براینکه قرار بود مشکلات آموزش و پرورش حل شود ولی متاسفانه هنوز وضعیت مربیان پیش دبستانی، نهضتی، طرح امین ،سرباز معلم و غیرانتفاعی لاینحل باقی مانده است ،خطاب به وزیرآموزش و پرورش اظهارکرد:چرا رتبه بندی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا نمی‌شود؟ و چرا آزمون دهندگان آزمون‌های کیفیت بخشی و ماده ۲۸ بلاتکلیفندو به اعتراضات این عزیزان توجه نمی‌کنید؟

نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: وزیر شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن کشور؛ هزار تن قیر رایگان به روستای منطقه آزاد ماکو و چالدران قرار بود اختصاص یابد،متاسفانه هنوز تحویل داده نشده است.

گلوگاه سه راهی خوی گلوی اقتصادی منطقه آزاد ماکو را به سختی می‌فشارد

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی،مطرح کرد: گلوگاه سه راهی خوی گلوی اقتصادی منطقه آزاد ماکو را به سختی می‌فشارد؛ تجار و تولیدکنندگان منطقه آزاد ماکو از برخوردهای خشن گلایه مندند؛بر اساس کدام منطق،کالاهایی که توسط پلیس اقتصادی در گمرک بازرگان بازرسی و پلمپ شده ،دوباره باید در سه راهی خوی بر زمین ریخته و مجدداً بازرسی شود؟ و یا کالاهای تولیدی در منطقه آزاد باید ساعت‌ها در سه راهی خوی به جرم قاچاق ،مورد تفتیش قرار گیرد؟ و چرا این رفتار ها در خروجی مناطق آزاد ارس ،انزلی و غیره وجود ندارد؟/