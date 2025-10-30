۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

۱۴۵ هزار پیشمرگه در رأی‌گیری ویژه عراق شرکت می‌کنند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات عراق، بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار نیروی امنیتی و نظامی از جمله حدود ۱۴۶ هزار پیشمرگه در رأی‌گیری ویژه مشارکت خواهند کرد.

به گزارش کردپرس، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، جمانه غلای، اعلام کرد که روند رأی‌گیری ویژه برای انتخابات دوره ششم مجلس نمایندگان عراق روز ۹ نوامبر برگزار می‌شود و این مرحله، دو روز پیش از رأی‌گیری عمومی انجام خواهد شد.

به گفته‌ی غلای، شمار نیروهای امنیتی و نظامی که حق شرکت در رأی‌گیری ویژه را دارند به یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۹ نفر در نهادهای مختلف رسیده است.

وی افزود که شمار نیروهای امنیتی مستقر در یگان‌های مرزی که حق رأی دارند، ۱۵۹۵ نفر است و شمار رأی‌دهندگان وزارت کشور ۵۹۷ هزار و ۴۵۳ نفر، وزارت دفاع ۲۹۸ هزار و ۵۴ نفر، دستگاه مبارزه با تروریسم ۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر و نیروهای حشد الشعبی ۱۲۸ هزار و ۱۲۷ نفر برآورد شده است.

همچنین، شمار رأی‌دهندگان ویژه در وزارت داخله اقلیم کردستان ۱۲۴ هزار و ۳۱۲ نفر و در وزارت پیشمرگه ۱۴۵ هزار و ۹۰۷ نفر اعلام شده است.

سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق تأکید کرد که کارمندان غیرنظامی نهادهای امنیتی و نظامی تنها در رأی‌گیری عمومی حق شرکت خواهند داشت.

