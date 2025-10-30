به گزارش کردپرس، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، جمانه غلای، اعلام کرد که روند رأیگیری ویژه برای انتخابات دوره ششم مجلس نمایندگان عراق روز ۹ نوامبر برگزار میشود و این مرحله، دو روز پیش از رأیگیری عمومی انجام خواهد شد.
به گفتهی غلای، شمار نیروهای امنیتی و نظامی که حق شرکت در رأیگیری ویژه را دارند به یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۹ نفر در نهادهای مختلف رسیده است.
وی افزود که شمار نیروهای امنیتی مستقر در یگانهای مرزی که حق رأی دارند، ۱۵۹۵ نفر است و شمار رأیدهندگان وزارت کشور ۵۹۷ هزار و ۴۵۳ نفر، وزارت دفاع ۲۹۸ هزار و ۵۴ نفر، دستگاه مبارزه با تروریسم ۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر و نیروهای حشد الشعبی ۱۲۸ هزار و ۱۲۷ نفر برآورد شده است.
همچنین، شمار رأیدهندگان ویژه در وزارت داخله اقلیم کردستان ۱۲۴ هزار و ۳۱۲ نفر و در وزارت پیشمرگه ۱۴۵ هزار و ۹۰۷ نفر اعلام شده است.
سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق تأکید کرد که کارمندان غیرنظامی نهادهای امنیتی و نظامی تنها در رأیگیری عمومی حق شرکت خواهند داشت.
نظر شما