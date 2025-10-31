معرفی خوراک های کرمانشاهی؛ آبگوشت غوره و گوجه

خبرگزاری کردپرس _ آبگوشت غوره و گوجه فرنگی بسیار آسان است. این آبگوشت ترش مزه که اصالت کرمانشاهی دارد را با گوشت گوسفند یا مرغ برای شام و ناهار می‌توانید تهیه کنید.

به گزارش ، کرمانشاه یکی از شهرهای خلاق و ثبت شده در جهان با موضوع خوراک است، تاکنون 60 خوراک ثبت ملی و 240 خوراک دیگر در دست پژوهش است، یکی از این خوراک های معروف، آبگوشت غوره و گوجه کرمانشاهی است که در ادامه با نحوه تهیه آن آشنا می شوید.

طرز تهیه آبگوشت غوره و گوجه کرمانشاهی (غوره و تماته):

مانند همه‌ی آبگوشت‌ها ابتدا گوشت گوسفندی را همراه دنبه با نخود و لوبیا که از شب قبل خیس کرده اید و یک عدد پیاز بزرگ و زردچوبه و فلفل در ظرفی به همراه آب کافی بریزید و اجازه بدهید تا کاملا پخته شود و آب آن را به صورتی تنظیم کنید که در آخر برای هر نفر یک کاسه سوپخوری آب بماند.

بعد از پخت، دنبه را به همراه پیاز جدا کرده و آن را خوب بکوبید و در این مرحله سیب زمینی‌ها را پوست بگیرید و به همراه نمک و دنبه کوبیده به آبگوشت اضافه کنید سپس گوجه و غوره را در یک ظرف جدا گانه بریزید و روی شعله بگذارید و زیر آن را کم کنید تا گوجه و غوره کمی پخته شوند، نشانه پخته شدن آن‌ها روی آب آمدن غوره و نرم شدن گوجه می‌باشد.

سپس آن‌ها را درون یک سبد بریزید تا تفاله آن را بگیرید سپس آب و عصاره را به آبگوشت اضافه کنید و بگذارید تا آبگوشت حسابی جا افتاده و سیب زمینی آن کاملا پخته شود. این آبگوشت به نسبت بقیه آبگوشت‌ها به خاطر وجود غوره ترش می‌باشد.

در آخر نخود و لوبیا و سیب زمینی ها رو جدا میکنیم و می کوبیم.

منبع: پایگاه خبری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه