رونمایی از دو کتاب پژوهشی در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش کرد پرس، در شامگاه چهارشنبه هفتم آبان، مراسمی گرم و صمیمی در حاشیه هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان برگزار شد؛ جایی که دو کتاب ارزشمند با محوریت تئاتر خیابانی و پژوهشهای علمی در این حوزه، رونمایی شدند. این آیین، نهفقط یک رویداد فرهنگی، بلکه نمادی از پیوند میان پژوهش و اجرا در تئاتر خیابانی ایران بود.
فاتح بادپروا، دبیر جشنواره، در ابتدای مراسم با تأکید بر نقش بنیادین پژوهش در تئاتر خیابانی گفت که نگاه علمی و آسیبشناسانه یکی از اولویتهای اصلی این دوره از جشنواره است.
او توضیح داد که در دوره هفدهم بخش پژوهش وجود نداشت، اما امسال با تصمیم جمعی دبیرخانه، حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته بادپروا، برگزاری جشنواره نباید محدود به پنج روز باشد؛ این رویداد باید در طول سال تداوم یابد تا اثر آن در جامعه ماندگار شود.
وی همچنین با اشاره به نماد جشنواره – لکلک – یادآور شد که این پرنده نهتنها میهمان همیشگی مریوان است، بلکه نمادی از بازگشت، تداوم و زایش دوباره در هنر خیابانی محسوب میشود.
بادپروا افزود که امسال ۱۵ اثر پژوهشی به دبیرخانه ارسال شده و از برگزیدگان در آیین اختتامیه تقدیر خواهد شد.
اما نقطه عطف مراسم، رونمایی از دو کتاب «تئاتر خیابانی» و «تئاتر، مکان و فضا» بود.
رحیم عبدالرحیمزاده، نویسنده کتاب «تئاتر، مکان و فضا»، با شور و شوق از انتشار اثر خود در این جشنواره، گفت: این لحظه برای من خاص و بهیادماندنی است. خوشحالم پژوهشی که سالها برای آن تلاش کردهام، اکنون در دل جشنوارهای مردمی و پرشور به دست اجراگران واقعی تئاتر خیابانی میرسد.
او با انتقاد از سرنوشت بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی که در کتابخانهها خاک میخورند، تأکید کرد که همراهی دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان باعث شد پژوهش او به مخاطب اصلیاش برسد.
عبدالرحیمزاده درباره محتوای اثر توضیح داد که این کتاب با عنوان فرعی «بررسی مکان و فضا در تئاتر در مکانهای خاص» به مطالعه گونهای از تئاتر بیرونی میپردازد.
او بخش قابلتوجهی از پژوهش خود را به بررسی اجراهای تئاتر خیابانی مریوان – بهویژه نمایشهایی که در کنار دریاچه زریوار برگزار شدهاند – اختصاص داده است.
این پژوهشگر و کارگردان تئاتر با قدردانی از دبیر جشنواره، گفت: برای من، مریوان فقط یک جشنواره نیست، بخشی از زندگی هنریام است. سالها در اینجا اجرا داشتهام و امروز خوشحالم که نتیجه پژوهشم نیز به همین فضا بازگشته است.
مراسم رونمایی کتابها، جلوهای از بلوغ علمی جشنواره مریوان بود؛ جایی که تئاتر نهفقط بهعنوان اجرا، بلکه بهعنوان موضوعی برای تفکر، تحلیل و پژوهش علمی به رسمیت شناخته شد. همانگونه که فاتح بادپروا تأکید کرد، آینده تئاتر خیابانی ایران در گرو پیوند میان تجربههای اجرایی و نگاه پژوهشی است؛ پیوندی که در هجدهمین جشنواره مریوان به زیباترین شکل خود جلوهگر شد.
