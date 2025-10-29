نوآوری، رمز ماندگاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان است

علیمحمد رادمنش در گفتوگو با کرد پرس، گفت: جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در اوج خود قرار دارد و بهواسطه تلاش هنرمندان، تنوع آثار و شیوههای اجرایی نوین، به یکی از رویدادهای مهم کشور در تعریف «هنر ایرانی» و «هنر مدرن ایرانی» تبدیل شده است.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از اجراهای خیابانی، افزود: فضای شهر مریوان در این ایام حالوهوای فرهنگی خاصی دارد. حضور مردم در ساعات مختلف روز در مکانهای اجرای نمایش نشان میدهد این جشنواره به بخشی از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان کار روزانه خود را کنار گذاشته بودند تا تئاتر خیابانی تماشا کنند و این یعنی هنر در زندگی آنان جریان دارد.
این داور تئاتر خیابانی با بیان اینکه هدف نهایی آثار نمایشی باید ارتقای اخلاق و پالایش روح جامعه باشد، اظهار کرد: تئاتر خیابانی ظرفیت آن را دارد که با بهرهگیری از تصویر، کنش و فضاسازی، مسائل اجتماعی را به چالش بکشد و نگاه مردم را نسبت به اخلاق انسانی دگرگون کند.
رادمنش با تأکید بر پرهیز از گفتارمحوری در تئاتر خیابانی، ادامه داد: هنرمندان باید بیش از پیش به زبان تصویر و بدن توجه کنند. گفتوگو نباید محور اثر باشد، بلکه باید در خدمت فضا و کنش قرار گیرد.
وی با اشاره به بخش آیینی و سنتی جشنواره، یادآور شد: در این بخش شاهد تلاشهایی برای پیوند آیینهای بومی با ساختار نمایشی بودیم. یکی از آثار گروههای مریوان با ترکیب موسیقی، بازیگری و حرکات آیینی توانست همزمان مفاهیم سوگ و شادی را به تصویر بکشد؛ با این حال هنوز ظرفیتهای آیینهای کردی و فرهنگ بومی کردستان آنگونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.
نظر شما