جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نقش بسیاری در توسعه هنرهای نمایشی کشور دارد

به گزارش کرد پرس، رضا مردانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: مردم مریوان با آغوش باز از هنرمندان استقبال میکنند و این رمز ماندگاری جشنواره است. اختصاص بخشی از پارکها برای اجرای تئاتر خیابانی نشانه اهمیت این هنر در این شهر است و بهجرات میتوان گفت جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از ممتازترین جشنوارههای هنری ایران است.
وی درباره حمایت از گروههای تئاتر خیابانی، اظهار داد: جشنوارههای خیابانی با جشنوارههای صحنهای تفاوت ماهوی دارند؛ این نوع از تئاتر بلیتفروشی ندارد و طبیعتاً با چالشهای اقتصادی بیشتری روبهرو است. در کمیته اقتصاد هنر، جمعی از هنرمندان و مشاوران در حال بررسی راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی هنرمندان تئاتر خیابانی هستند تا راهبردی مشخص برای حمایت مالی از این گروهها تدوین شود.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بودجه اختصاصیافته به تئاتر خیابانی، افزود: بودجه کلی برای حمایت از گروههای نمایشی داریم که شامل تئاتر صحنهای و خیابانی است. یکی از مشکلات ما تعدد زیاد جشنوارههاست که باعث شده بودجهها بیشتر صرف برگزاری رویدادها شود و سهم کمتری به تولید اختصاص یابد. تلاش ما این است که از افزودن جشنوارههای جدید خودداری کنیم تا بتوانیم تمرکز بیشتری بر حمایت از تولیدات نمایشی داشته باشیم.
مردانی تأکید کرد: بخش قابلتوجهی از بودجه صرف برگزاری جشنوارهها میشود، اما تمام تلاش ما بر این است که از تولید آثار حمایت کنیم. عزم جدی ما برای سال آینده این است که حمایت از گروههای نمایشی، بهویژه در شهرستانها و استانها افزایش یابد تا عدالت فرهنگی محقق شود.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی این اداره کل، بیان کرد: در کنار تولید آثار، بخشی از حمایتهای ما به برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی اختصاص دارد. در همین جشنواره مریوان چند کارگاه آموزشی برگزار شده و در جشنواره تئاتر آیینی و سنتی نیز در ۱۲۰ شهر کشور کارگاههای آموزشی برگزار شد. هر استانی که امکانات لازم را فراهم کند، آمادهایم اساتید بیشتری برای آموزش معرفی کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اعزام گروههای ایرانی به جشنوارههای خارجی، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بخشی ویژه برای اعزام گروههای هنری دارد. امسال بیش از ۸۰ درصد گروههای اعزامی به خارج از کشور از میان گروههای استانی و شهرستانی بودند و خوشبختانه در کردستان نیز اعزامهای خوبی داشتیم.
مردانی درباره کاهش حضور گروههای خارجی در جشنواره امسال نیز، توضیح داد: علت اصلی این مسئله تأخیر در اعلام فراخوان جشنواره بود. کشورهای خارجی معمولاً ۶ تا هفت ماه زودتر برنامهریزی میکنند و اگر فراخوان دیر ارسال شود، امکان حضور برایشان فراهم نمیشود. برای سال آینده تصمیم داریم دبیر جشنواره زودتر معرفی شود تا زمانبندی دقیقتری داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اگر قرار است هزینهای برای حضور گروههای خارجی انجام شود، باید برای آثار فاخر و قوی باشد، نه نمایشهای ضعیف. هدف ما برای سال آینده این است که با برنامهریزی مدون، حضور گروههای خارجی در سطح بالاتری انجام شود.
