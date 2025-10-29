۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۵

برگزاری دو کارگاه آموزشی در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان

سرویس کردستان ـ در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود در این دوره چهار کارگاه آموزشی اجرا شود، اما تنها دو کارگاه در دومین روز جشنواره برگزار شد.

کارگاه «کلمه تا کنش» با تدریس میثم زندی و کارگاه آموزشی دیگری با هدایت دکتر سرجیت رامانان از کشور هند در این روز برگزار شد.

دو کارگاه دیگر با موضوع‌های «کار با اشیا و مواد اجرا» و «ضرورت اجرا» که قرار بود توسط فرهاد مهندس‌پور برگزار شود، به دلیل کسالت استاد لغو شد.

کارگاه‌های آموزشی از بخش‌های جنبی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به شمار می‌روند و همواره با استقبال هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه همراه بوده‌اند.

