پیش بینی برداشت ٤٠ تن سنجد در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، حکمت جعفری افزود: درخت سنجد در باغ ها و حاشیه زمین های زراعی به عنوان بادشکن کشت می شود و میوه آن به علت فواید فراوان درمانی ، خواهان زیادی دارد .

او با بیان اینکه درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم آبی مقاومت زیادی دارد بیان کرد: عملکرد تولید این میوه در هر هکتار دو هزار کیلوگرم است و در مجموع حدود ۱۷ هکتار مساحت باغات سنجد استان است.

جعفری تصریح کرد: امسال بیش از ۴۰ تن میوه سنجد از حدود ۱۷ هکتار از باغات بارور موجود در اراضی استان برداشت می شود.

او افزود: میوه سنجد در چهار نوع عنابی ، پائیزی ، سفید و سیاه در استان کشت می شود و برداشت میوه سنجد از اوایل نیمه دوم شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه می یابد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سنجد به عنوان یک میوه دارویی موثر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، به ویژه استفاده از آرد آن بدون جدا کردن پوست و هسته در درمان لثه و دندان ، آرتروز ، پوکی استخوان ، جلوگیری از خون ریزی داخلی معده ، دردهای روماتیسمی و مفصلی ، درمان اسهال در کودکان و افزایش هوش نقش بسزایی دارد و امروزه از آن در صنعت تولید لوازم آرایشی هم استفاه می شود .

او در پایان اظهار کرد: میوه سنجد به عنوان یکی از سین های سفره هفت سین عید نوروز از زمان های قدیم در سبد غذایی مردم استان وجود داشته و در فصل زمستان به همراه کشمش ، گردو و تخم آفتابگردان آجیلی از جمله تنقلات مردم آذربایجان غربی به شمار می رود.