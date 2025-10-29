شکارچی غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه به دام افتاد

به گزارش بهزاد شیرپنجه، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: ماموران یگان حفاظت حین گشت و کنترل مناطق حساس، متخلفی را که با تجهیزات شکار وارد محدوده پارک شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
او افزود: اقدام سریع و بهموقع محیطبانان مانع از آسیب به گونههای جانوری پارک شد و متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از تخلفات شکار در اولویت مأموریتهای یگان حفاظت است و گشتهای مستمر در تمام فصول سال ادامه دارد.
