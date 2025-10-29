۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

شکارچی غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه به دام افتاد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست گلمانخانه موفق به دستگیری فردی شد که قصد شکار غیرمجاز در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه را داشت.

به گزارش بهزاد شیرپنجه، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: ماموران یگان حفاظت حین گشت و کنترل مناطق حساس، متخلفی را که با تجهیزات شکار وارد محدوده پارک شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: اقدام سریع و به‌موقع محیط‌بانان مانع از آسیب به گونه‌های جانوری پارک شد و متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از تخلفات شکار در اولویت مأموریت‌های یگان حفاظت است و گشت‌های مستمر در تمام فصول سال ادامه دارد.
 

