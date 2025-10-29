سه‌ هزار میدان مین در اقلیم کردستان وجود دارد

به گزارش کردپرس، به مناسبت سالروز گرامیداشت شهدای حوزه مین‌روبی، دستگاه امور مین در اقلیم کردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

به نوشته تیوار نیوز، در این بیانیه آمده است که در مجموع سه‌هزار میدان مین و ده‌ها هزار قطعه مهمات منفجرنشده و باقی‌مانده از جنگ‌ها در خاک اقلیم کردستان وجود دارد.

در بیانیه تأکید شده است که وجود این تعداد زیاد میدان مین و مهمات جنگیِ عمل‌نکرده، خسارات انسانی سنگینی به شهروندان اقلیم وارد کرده و تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در نتیجه انفجار مین یا مهمات عمل‌نکرده، جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند.

دستگاه مین همچنین اعلام کرده است که این میدان‌های مین به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه و بازسازی اقلیم کردستان تبدیل شده‌اند، زیرا بیشتر این مناطق آلوده در مسیر جاده‌های میان‌شهری و مناطق عمومی قرار دارند و باعث توقف یا تأخیر بسیاری از پروژه‌های خدماتی و عمرانی شده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است که در جریان عملیات پاکسازی و کاهش آثار مین و مهمات جنگی، ۳۵ نفر از کارکنان و کارشناسان سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه مین‌روبی جان خود را از دست داده‌اند و ۶۷ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

همچنین اشاره شده است که تاکنون ۵۷۶ کیلومتر مربع از مجموع ۷۷۶ کیلومتر مربع مناطق آلوده در اقلیم کردستان از مین و مهمات جنگی پاکسازی شده و به صاحبان زمین‌ها تحویل داده شده است.

در پایان، اداره مین از نهادهای ذی‌ربط خواست مطالبات و حقوق کارکنان بخش مین‌روبی را اجرا کرده و امتیازات قانونی آنان را تأمین کنند.