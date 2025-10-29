نگرانی پ.ک.ک از کندی روند صلح با ترکیه

به گزارش کردپرس، زگرس هیوا، سخنگوی پ.ک.ک در جریان اعلام اقدام پ.ک.ک برای خروج نیروهایش از خاک ترکیه گفت: «فرآیند صلح تاکنون اساساً با گامهای یکجانبه از سوی جنبش آزادی کردستان پیش رفته است. پس از دههها مبارزه، بهویژه نبرد مسلحانه با دولت ترکیه، رهبر ما (عبدالله اوجالان) از ما خواست تا استراتژی نوینی بر پایه سیاست دمکراتیک در پیش گیریم و از شیوه سنتی مبارزه نظامی دست برداریم تا راهی تازه برای حل مسئله کرد در ترکیه گشوده شود.»
او در مصاحبه با پلاتفرم رسانه ای آمارگی افزود که گامهای برداشتهشده تا امروز شامل اعلام آتشبس یکجانبه، انحلال ساختار سازمانی پیشین پ.ک.ک و سوزاندن سلاحها در برابر چشم جهانیان بوده است. به گفته او، «این اقدامات نماد صداقت و جدیت ما در تغییر مسیر از مبارزه مسلحانه به کنش دمکراتیک است.»
انتقاد از سکوت ترکیه
زگروس هیوا تأکید کرد که ترکیه تاکنون هیچ اقدام عملی برای پیشبرد روند صلح انجام نداده است. به گفته او، «عبدالله اوجالان مسئولیت این روند را پذیرفته، اما دولت ترکیه هنوز شرایط لازم برای زندگی آزاد، کار آزاد و امنیت لازم جهت هدایت این فرآیند را برای او فراهم نکرده است. او ۲۷ سال است که در انزوای کامل در زندان امرالی بهسر میبرد.» به گفته او، بازگرداندن حقوق اولیه اوجالان، مانند ملاقات با وکلا، نمیتواند «امتیاز یا گامی از سوی دولت» تلقی شود، بلکه حق طبیعی یک زندانی سیاسی بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی است.
پارلمان ترکیه وقتکشی میکند
در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کمیسیون صلح در پارلمان ترکیه را نمیتوان نشانهای مثبت دانست، زگرس هیوا گفت: «این کمیسیون اگر صادق بود، باید نخستین اقدامش دیدار با اوجالان در امرالی میبود. اما آنان هنوز حتی درباره این دیدار تردید دارند و تنها وقتکشی میکنند. این یک سیاست (وقتخریدن) است.» او همچنین گفت که گفتوگوهای صورتگرفته در سطح دولت ترکیه هنوز به مذاکره واقعی میان دو طرف برابر تبدیل نشده است. به گفته زاگرس هیوا، «تا زمانی که دو طرف بهعنوان بازیگران برابر وارد گفتوگو نشوند، نمیتوان از مذاکره سخن گفت.»
ادامه عملیات نظامی
سخنگوی KCK یادآور شد که در حالیکه جنبش کردی گامهای عملی در مسیر صلح برداشته، ارتش ترکیه همچنان مجوز عملیاتهای فرامرزی علیه کردهای عراق و سوریه را تمدید میکند. او گفت: «اگر دولت واقعاً صادق است، چرا هر سال اجازه عملیات نظامی در خاک سوریه و عراق را تمدید میکند؟ هنوز هم عملیات نظامی، جاسوسی و حملات موشکی ادامه دارد؛ گرچه شدت آن نسبت به گذشته کمتر شده است.»
امید به صلح؛ تغییر در نوع مبارزه
در پاسخ به پرسشی درباره امید به موفقیت روند صلح، زگروس هیوا گفت:
«ما جنبشی برای آزادی هستیم و آزادی بدون مبارزه به دست نمیآید. اما شکل این مبارزه تغییر کرده است. اکنون در چارچوب پارادایم رهبر ما، یعنی دمکراسی، آزادی زنان و بومگرایی، مسیر تازهای را پیش گرفتهایم. مبارزه ما پایان نیافته، بلکه شیوهاش دگرگون شده است.»
تفاوت روند کنونی با گذشته
او درباره تفاوت این روند با تلاشهای شکستخورده صلح در سالهای ۱۹۹۳، ۱۹۹۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ گفت:
«این بار بازیگران بیشتری در داخل نظام سیاسی ترکیه درگیر شدهاند. تقریباً همه احزاب پارلمانی به جز یک حزب، بهصورت لفظی از روند صلح حمایت کردهاند. از سوی دیگر، شرایط منطقهای در خاورمیانه اکنون بیش از گذشته برای چنین فرآیندی مساعد است.»
زگروس همچنین یادآور شد که پس از ده سال جنگ (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)، ترکیه با وجود صرف همه منابع نظامی و مالی خود نتوانسته پ.ک.ک را از بین ببرد. به گفته او «دولت اکنون به این واقعیت رسیده است که نمیتواند پ.ک.ک را نابود کند و باید راهی تازه بیابد؛ اما هنوز روشن نیست این راه، واقعاً صلح است یا تنها ترفندی برای خرید زمان و آمادگی مجدد نظامی.»
زگروس هیوا در پایان گفت:
«ما به رهبر آپو و پارادایم او اعتماد داریم و تا آخرین لحظه از مسیر صلح و دمکراسی عقبنشینی نخواهیم کرد. صلح برای ما تاکتیک نیست، بلکه راهبردی تاریخی است.»
