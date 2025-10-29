به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی‌باس در محور قلندر نرسیده به تونل آزادی، بلافاصله تیم‌های کارشناسی پلیس‌راه و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد یک دستگاه مینی‌باس به علت از دست دادن کنترل وسیله نقلیه از سوی راننده، واژگون شده است.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک نفر از سرنشینان در دم جان باخت و ۱۸ نفر دیگر مجروح شدند که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرهنگ کهزادی با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه تصریح کرد: علت وقوع این سانحه، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شده است که بررسی دقیق حادثه در دست اقدام است.