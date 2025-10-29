از قتل یک شهروند تا تیراندازی بر سر پارک خودرو در مهاباد

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان، در خصوص جزئیات اقتل شهروند مهاباد به خبرنگاران گفت: در ساعات اولیه صبح دیروز، به دنبال تماس یکی از شهروندان، کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله به محل واقعه اعزام شدند. با ورود تیم‌های تخصصی، پیکر فرد ۵۴ ساله کشف شد که شواهد اولیه حاکی از جراحات وارده بود.

سرهنگ رسولیان تأکید کرد: با دستور دادستان محترم، تحقیقات گسترده برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام مجرمانه به صورت جدی آغاز شد و با رصد اطلاعاتی و عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم شناسایی و در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد.

رئیس پلیس شهرستان مهاباد با بیان اینکه متهم علت و انگیزه جنایت را اختلاف شخصی عنوان کرده تاکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه نخواهد داد که امنیت و آسایش شهروندان خدشه‌دار شود، و افرادی که موجب سلب آسایش عمومی شوند برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.

نزاع و تیراندازی بر سر پارک خودرو در مهاباد

سرهنگ امیررضا رسولیان،در ادامه از وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح ساچمه ای و مجروح شدن دو نفر در این شهرستان خبر داد.

او افزود: عصر دیروز در یکی از محلات مهاباد به علت اختلاف در جای پارک خودرو یکی از طرفین با استفاده از سلاح شکاری (تفنگ ساچمه‌ای) اقدام به تیراندازی و مجروحیت ۲ نفر شده بود که با حضور به موقع مامورین عامل تیراندازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و سلاح ساچمه‌ای مورد استفاده نیز کشف و ضبط گردید.

🔸سرهنگ رسولیان در پایان، به شهروندان توصیه کرد تا در مواجهه با تنش‌های ترافیکی، خویشتن‌داری و صبر را حفظ کنند و از واکنش‌های هیجانی که منجر به حوادث جبران‌ناپذیر می‌شود، بپرهیزند.





