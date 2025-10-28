به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره سرمایهگذاری خارجی گفت: مهم این است که سرمایهگذاری و شهرکها و واحدهای صنعتی فعال در استان موجب اشتغال و گردش مالی در کرمانشاه شوند. از هر نوع سرمایهگذاری اعم از داخلی یا خارجی که به توسعه و اشتغال استان کمک کند، استقبال میکنیم.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: پیشنهادات مربوط به این موضوع برای طرح در شورای گفتوگوی ملی ارسال خواهد شد و بررسیهای کارشناسی در استان ادامه دارد تا بتوانیم تصمیمی جامع و مؤثر اتخاذ کنیم.
دکتر حبیبی همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان کرمانشاه قدردانی کرد و بیان داشت: این نمایشگاه اقدام ارزشمندی بود که با حضور حدود ۳۵ شرکت توانمند استان برگزار شد و نمایندگانی از کشور عراق نیز از آن بازدید کردند. پیشنهاد ما این است که نمایشگاه بعدی توانمندیهای صادراتی استان در سلیمانیه کردستان عراق برگزار شود تا فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی کرمانشاه فراهم گردد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استان در کنار بخش خصوصی خواهند بود تا این رویداد در سطحی آبرومند برگزار شود و زمینهساز توسعه صادرات و جذب مشتریان جدید برای واحدهای تولیدی ما باشد.
استاندار کرمانشاه همچنین با تقدیر از فرمانداری سنقر برای برگزاری همایش «وفاق ملی، سرمایهگذاری برای تولید»، از همه دستگاهها، فرمانداریها و مدیران شهرستانها خواست با جدیت در مسیر جذب سرمایه و برگزاری برنامههای اقتصادی مؤثر گام بردارند و گفت: مهم حجم نمایشگاه یا همایش نیست، بلکه خروجی آن و میزان تفاهمنامهها و سرمایهگذاریهای حاصل اهمیت دارد. امیدواریم این رویدادها الگویی برای سایر شهرستانهای استان باشد.
