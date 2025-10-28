جشنواره تئاتر خیابانی مریوان،قلب تپنده هنر کردستان و فرصتی برای ارتباط جهانی هنر ایران است

به گزارش کرد پرس، سید عباس صالحی در جریان سفر به شهرستان مریوان و بازدید از رویدادهای مرتبط با جشنواره تئاتر خیابانی این شهر، بر نقش این جشنواره در گسترش ارتباطات فرهنگی ایران و جهان تأکید کرد و با اشاره به حضور خود در چند اجرای نمایشی این جشنواره، گفت: امروز توفیق حضور در دو نمایش خیابانی را داشتم که هر دو از نظر مضمون، محتوا و شیوه اجرا بسیار جذاب و تأثیرگذار بودند. یکی از این آثار به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص) اجرا شد و نوعی تفسیر هنری از تاریخ اسلام و آیات قرآن ارائه داد و دیگری روایتی از مقاومت و ایستادگی در قالبی نمایشی و سیاسی بود که توانست تأثیر عمیقی بر مخاطبان بگذارد.

وی همچنین با اشاره به دیدارهای جانبی خود در این سفر، اظهار کرد: در جریان این سفر دیداری با جناب آقای عثمان رامین، از هنرمندان شاخص و برجسته کردستان، داشتم که فرصتی مغتنم برای گفت‌وگو درباره وضعیت هنر و هنرمندان منطقه بود. همچنین با خانواده شهید سجادی، نوزاد شش‌ماهه‌ای که در جریان جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیده و پدرشان از جانبازان سرافراز کشور است، دیدار کردیم. این دیدار یادآور رشادت‌ها و ایثار مردمان این خطه در دوران دفاع و مقاومت بود.

صالحی با تجلیل از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی، افزود: مریوان همواره فرصت قابل توجهی برای حوزه هنر ایران بوده و هست و امروز به‌حق قلب تپنده هنر کردستان محسوب می‌شود. امیدواریم هر سال جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بهتر از گذشته برگزار شود و زمینه‌ساز گسترش هنر تئاتر و دیگر هنرهای نمایشی در کشور باشد.

وی در پایان از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران جشنواره قدردانی کرد و گفت: از دبیر جشنواره، مدیران اجرایی، فرماندار، استاندار و همه عزیزانی که برای برگزاری این رویداد ملی و بین‌المللی تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزارم.