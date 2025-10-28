استقبال مریوان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ از هلپرکی هنرمندان تا تجلیل از ماموستا

به گزارش کرد پرس، ظهر سه‌شنبه، شهر مریوان صحنه‌ شور و هیجان فرهنگی ویژه‌ای بود. هنرمندان مریوانی در ورودی شهر با اجرای باشکوه «هلپرکی»، رقص سنتی کردی، از سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، استقبال کردند.

ایناستقبال گرم آغاز سفر رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کردستان به مریوان برای شرکت در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان بود.

در ادامه‌ این سفر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کردستان با حضور در منزل خانواده‌ شهید سرمد سجادی، نوزاد ۹ ماهه‌ای که در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود، از خانواده‌ این شهید دیدار و تجلیل کردند. در این دیدار، لقمان سجادی، پدر شهید که خود از جانبازان همان نبرد است، میزبان این دو مقام مسئول بود.

صالحی در سخنانی با گرامی‌داشت یاد و نام این شهید خردسال، گفت: جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای روشن از مظلومیت ملت ایران در برابر دشمنان است. ما در خدمت خانواده‌های شهدا هستیم و پیگیر مشکلات و مطالبات آنان خواهیم بود.

استاندار کردستان نیز ضمن تسلیت به خانواده‌ سجادی، بر تسریع روند درمانی پدر شهید و رفع مشکلات اداری مربوط به عضویت خانواده در بنیاد شهید تأکید کرد.

پس از این دیدار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کردستان در پارک ملت مریوان حضور یافتند و به تماشای نمایش خیابانی «رستاخیز» نشستند. این اثر به کارگردانی مختار محمدی اجرا و با استقبال مردم و هنرمندان مریوان روبه‌رو شد.

در بخش دیگری از این سفر، صالحی و آرش زره‌تن لهونی با حضور در منزل «ماموستا عثمان هورامی»، خواننده‌ برجسته و از استادان نامدار آواز «سیاوچمانه»، از سال‌ها تلاش و خدمات ارزنده‌ او در پاسداشت فرهنگ و هنر فولکلور کردستان تقدیر کردند.

استاندار کردستان در این دیدار اظهار کرد: ماموستا عثمان هورامی خدمت بزرگی به موسیقی هورامان کرده و شخصیتی است که نام و یاد او سال‌ها در ذهن مردم باقی خواهد ماند.

وی همچنین افزود: ماموستا عثمان هورامی در یک کلام تکرار ناشدنی است، اما متأسفانه چند سالی است به دلیل شرایط جسمی امکان فعالیت مستمر ندارند.

این نخستین بار بود که از این هنرمند بزرگ کرد به‌صورت رسمی توسط مسئولان عالی‌رتبه کشور تجلیل می‌شد.

در پایان برنامه‌های روز سه‌شنبه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کردستان در محل اجرای نمایش «۵۵۳۶ ستاره» حاضر شدند. این اثر نمایشی به کارگردانی مالک آبسالان اجرا شد و به موضوع جنگ ۱۲ روزه و کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان پرداخت.

بدین‌ترتیب، سفر یک‌روزه‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کردستان به مریوان با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و دیدارهای صمیمانه به پایان رسید؛ سفری که بار دیگر بر جایگاه والای مریوان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تئاتر و فرهنگ آیینی کشور تأکید کرد.