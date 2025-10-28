به گزارش کردپرس، پس از زمین‌لرزه ۶.۱ ریشتری در استان بالیک‌اسیر ترکیه، تیم‌های ارزیابی خسارت فعالیت‌های خود را برای بررسی استحکام سازه‌ها و آواربرداری آغاز کرده‌اند. در این حادثه ۲۶ نفر زخمی شدند که همگی پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. هم‌زمان، چندین پس‌لرزه نیز در منطقه به ثبت رسیده است.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، تیم‌های اداره محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی استان بالیک‌اسیر از نخستین ساعات پس از زمین‌لرزه وارد منطقه شده و عملیات بررسی خسارات را آغاز کردند. نیروهای فنی برای ارزیابی مقاومت سازه‌ها، از ساختمان‌های فروریخته نمونه‌های بتنی برداشتند.

پس از تکمیل مراحل مستندسازی و بررسی‌ها، عملیات آواربرداری از ساختمان‌های تخریب‌شده به‌طور کنترل‌شده آغاز شد. این عملیات با استفاده از ماشین‌آلات سنگین وابسته به اداره دولتی امور آب انجام می‌شود و آوارها توسط کامیون‌ها به محل‌های تعیین‌شده منتقل می‌شوند.

کمال مِمیش‌اوغلو وزیر بهداشت ترکیه، با ارائه گزارشی ابتدایی از این زمین لرزه اعلام کرد: «در این زمین‌لرزه که در استان بالیک‌اسیر رخ داد و در استان‌های اطراف نیز احساس شد، ۲۶ نفر به دلیل پرتاب از ساختمان و سقوط دچار جراحت شدند. تمام مجروحان پس از درمان از بیمارستان مرخص شده‌اند. برای همه‌ی شهروندان آرزوی سلامتی دارم.»

بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت بحران و وضعیت اضطراری ترکیه (آفاد)، چندین پس‌لرزه در منطقه به ثبت رسیده است؛ از جمله ساعت ۰۸:۴۴ زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۱۰:۱۰ لرزشی با بزرگی ۴.۶ و ساعت ۱۰:۵۴ نیز زمین‌لرزه‌ای ۴.۸ ریشتری رخ داده است. عمق این پس‌لرزه‌ها بین ۶ تا ۷ کیلومتر اعلام شده است.

در جریان این زمین‌لرزه، شماری از سازه های نا ایمن فرو ریختند.

مقامات محلی و تیم‌های امدادی اعلام کرده‌اند که عملیات بررسی خسارات، آواربرداری و کنترل ایمنی سازه‌ها در منطقه تا زمان اطمینان از شرایط ایمن ادامه خواهد داشت. پس‌لرزه‌ها نیز به‌طور مستمر توسط نهادهای تخصصی پایش می‌شود.