بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جلال حمره مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام در این مراسم شاخص‌های اصلی این نهضت در استان ایلام شامل حذف مدارس کانکسی با جمعیت بالای هشت دانش‌آموز، جایگزینی مدارس فرسوده، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حذف مدارس سنگی، مدارس با مساحت کمتر از حد استاندارد و فضاهایی با تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس‌ها عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این چارچوب، ساخت ۱۲۴ پروژه فضای آموزشی در استان تعریف شده که خوشبختانه روند اجرای آن‌ها مطلوب است، گفت: خیران ایلامی در یک‌سال گذشته نقش چشمگیری در پیشبرد طرح‌های ساخت و نوسازی مدارس استان داشته‌اند و این همکاری در دو بخش خیران حقیقی(مردم) و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نمود پیدا کرده است.

حمره یادآور شد که اکنون بیش از ۱۵۰ پروژه مدرسه‌سازی با همکاری خیران و پیمانکاران بومی استان در حال اجرا است، گفت: انتظار می‌رود که تا پایان امسال بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها با هدف تحقق شعار «برای ایران، برای مدرسه» در حال انجام است و تلاش می‌شود مدارس جدید علاوه بر استحکام، از تجهیزات آموزشی، ورزشی و فناوری روز برخوردار باشند تا محیطی شایسته برای رشد استعداد دانش‌آموزان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این استان ایلام با وجود مردمان مقاوم و فرهنگ‌دوست خود، همچنان با چالش نابرابری فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم روبه‌رو است، افزود: عدالت آموزشی یعنی دانش‌آموزان در دورافتاده‌ترین روستاهای شهرستان «سیروان» یا محروم‌ترین محله شهر «ایلام» باید همان امکانات آموزشی را در اختیار داشته باشند که دانش‌آموزان مدارس پایتخت دارند.

ایرج زینی‌وند با بیان اینکه این هدف، آرمانی دست‌نیافتنی نیست، زیرا استعداد و توان در جغرافیا یا طبقه اجتماعی محدود نمی‌شود، یادآور شد: خیران نیک‌اندیش تنها سازنده چند کلاس درس نیستند، بلکه پایه‌گذار تمدنی هستند که علم و اخلاق را در کنار هم برای شکوفایی ایران اسلامی می‌سازد و این عمل صالح در واقع ساختن شخصیت، کرامت انسانی و آینده روشن فرزندان این سرزمین است.

این جشنواره با حضور خیران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، نمایندگان سازمان نوسازی مدارس کشور و بانوان فرهیخته استان در سالن امور تربیتی آموزش و پرورش به‌منظور تجلیل از خیران و نیک‌اندیشانی برگزار شد که با کمک‌های داوطلبانه خود نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مناطق مختلف استان دارند.