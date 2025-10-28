کردستان می تواند به قطب فرهنگ و هنر کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار کردپرس، «سید عباس صالحی» روز سه‌شنبه در دومین روز از سفر خود به کردستان همراه با استاندار کردستان، از ساختمان در حال تکمیل تالار مرکزی شهر سنندج و همین طور آکادمی هنر «قطب الدین صادقی» بازدید کرد.

در این بازدید استاندار کردستان تکمیل پروژه تالارمرکزی سنندج را از اولویت های مردم فرهنگ دوست کردستان دانست و با بیان اینکه پروژه مذکور در حال حاضر بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تاکنون برای احداث آن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

«آرش زره تن لهونی» با تاکید بر اینکه تالار فرهنگ یکی از مهمترین پروژه های نیمه تمام استان است، از وزیر و مسئولان کشوری تخصیص اعتبار مورد نیاز این پروژه را درخواست کرد تا در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

به گفته استاندار کردستان این پروژه فرهنگی باید تا ۶ ماه دیگر آماده بهره برداری شود و تکمیل آن از مطالبات هنرمندان و مردم استان و جزو پروژه‌های اولویت‌دار است.

در جریان این بازدیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفت: استان کردستان فرصت‌ها و ظرفیت‌های متعددی برای تبدیل شدن به قطب فرهنگ و هنر کشور را دارد.

«سیدعباس صالحی» با اشاره به آکادمی هنر بیان کرد: «قطب‌الدین صادقی» با تأسیس این آکادمی، آموزشکده‌ای چندجانبه برای خدمت به حوزه فرهنگ و هنر کردستان و ایران پایه‌گذاری کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین یادآور شد: هنرمندان بسیاری از نقاط کشور به تهران آمده‌اند و پس از کسب تجربه‌های ارزشمند، برای خدمت به زادگاه خود بازگشته‌اند که این اقدام شایسته، بسیار ارزشمند و قابل‌تقدیر است. /