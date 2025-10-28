نمایش «نوروز دریا»؛ روایتی از آیین صید مروارید در قشم

حسن سبحانی مینابی، کارگردان این نمایش، با لبخند و لهجهی شیرین جنوبیاش به خبرنگار کرد پرس، گفت: نوروز دریا یکی از جشنهای شادیآور جنوب کشوره، که ریشهاش در آیینها و سنتهای مردم قشم و سواحل خلیج فارس داره. ما توی این نمایش به داستان یه داماد پرداختیم که برای تهیه مروارید عروسی خودش دل به دریا میزنه و در مسیر صید، ماجراهای نمادین و آیینی پیش میاد. هدفم از اجرای این کار اینه که آیینهای کهن و سنتهای بومی جنوب رو زنده نگه داریم. این نمایش در واقع یه ادای دین به دریاست، به فرهنگ مردمی که زندگیشون با دریا گره خورده.
او کمی مکث میکند و ادامه میدهد: خیلی از این آیینها در گذر زمان فراموش شدن. ما میخوایم یادآوری کنیم که چطور مردم جنوب، حتی در سختی صید و کار، جشن و شادی رو فراموش نمیکردن. نوروز دریا تلاشی است برای پاسداشت همین روحیه زندگی و امید.
زهره حسینپور، یکی از بازیگران نمایش، که چادر رنگی جنوبی به سر داشت و هنوز از فضای نمایش بیرون نیامده بود، با شور خاصی گفت: این سومین سالیه که در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شرکت میکنم. اینجا همیشه فضایی پرشور و صمیمی داره. مردم مریوان واقعاً مهماننوازن، هر بار که میایم، انگار به خونه خودمون برگشتیم.
او در ادامه درباره نمایش توضیح داد: نوروز دریا به آیین کهن صید مروارید در جنوب میپردازه. داستان دامادیه که برای مروارید عروسیش دل به دریا میزنه. روایت ما یه نگاه آیینی داره، پر از نماد و موسیقی و رنگ. توی جنوب، یه روز خاص از تابستون هست که ماهیگیرها بهجای صید، جشن و شادی برپا میکنن. ما خواستیم همین حال و هوا رو به مریوان بیاریم.
او با لبخند گفت: برای ما، دریا فقط آب نیست؛ خاطرهست، زندگیه، امید و عشق مردمیه که با موجها نفس میکشن. همینو خواستیم روی صحنه نشون بدیم.
