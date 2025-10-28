رضا سیفی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: هدف اصلی ما از همان ابتدا بیان یک پیام انسانی بود؛ اینکه ما ضد جنگیم. در دنیایی که پر از رنج، فقر، زور و ظلم است، فکر کردیم باید یادآور شویم که می‌توان جور دیگری هم زندگی کرد.

او با لحنی آرام و تأمل‌برانگیز ادامه داد: آن‌قدر جنگ و خشونت اطراف ما را گرفته که گاهی فراموش می‌کنیم صلح چقدر زیباست. این نمایش تلاشی است برای گفتن اینکه هنوز می‌شود با گفت‌وگو و مهربانی جلو رفت.

سیفی افزود: هدف ما این است که بتوانیم هر چند اندک روی ذهن و دل مردم و حتی مسئولان تأثیر بگذاریم تا جای زور و ظلم را آشتی و مهربانی بگیرد. هیچ اشکالی ندارد اگر کمی مهربان‌تر باشیم و به جای خشونت، گفت‌وگو را انتخاب کنیم.

او در پایان درباره مسیر هنری‌اش گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است که در عرصه تئاتر فعالیت دارم و خوشحالم که در این سال‌ها در آثاری حضور داشتم که پیام اجتماعی و انسانی داشتند. همیشه برایم مهم بوده که تئاتر فقط سرگرم‌کننده نباشد، بلکه تلنگری هم بزند.