۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

روایتی از رنج،بیداری وکرامت زن در نگاه اسلام؛گفت‌وگو با مختارمحمدی، کارگردان نمایش رستاخیز

سرویس کردستان ـ در میان ازدحام جمعیتی که دور صحنه نمایش جمع شده‌اند، مردی ایستاده که چشمانش برق اشتیاق دارد؛ مختار محمدی، کارگردان نمایش خیابانی «رستاخیز»، اثری که این روزها با موضوعی تأمل‌برانگیز، دل بسیاری از تماشاگران را لرزانده است. گفت‌وگوی کوتاهی با او انجام دادیم تا از حال‌وهوای این اثر بیشتر بدانیم.

او درباره مضمون نمایش به خبرنگار کرد پرس، توضیح داد: نمایش «رستاخیز» با نگاهی نمادین و اجتماعی، به موضوع زنده‌به‌گور کردن دختران در دوران جاهلیت و تحولی که با ظهور پیامبر اسلام (ص) در نگاه جامعه به زن پدید آمد، می‌پردازد.

محمدی افزود: در این نمایش، صحنه‌هایی از دفن کودکان و گریه و مویه زنان به تصویر کشیده می‌شود تا ذهن مخاطب به دوران تاریک پیش از اسلام برگردد؛ دورانی که زن جایگاهی نداشت و کرامت انسانی‌اش نادیده گرفته می‌شد.

وی با اشاره به بخش‌های نمادین نمایش گفت: در ادامه نمایش، بازسازی خانه کعبه بر صحنه، نشانه‌ای از آغاز تحولی بزرگ است؛ تحولی که با بعثت پیامبر اسلام (ص) در نگاه جامعه نسبت به زن شکل گرفت و ارزش و کرامت او را یادآور شد.

کارگردان رستاخیز هدف از اجرای این اثر را تبیین جایگاه زن در تعالیم اسلامی دانست و بیان کرد: این اثر تلاش دارد تا مفهوم کرامت، ارزش و جایگاه زن را در بستر تعالیم اسلامی به زبانی هنری و قابل‌درک برای عموم مخاطبان به تصویر بکشد.

