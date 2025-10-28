او درباره مضمون نمایش به خبرنگار کرد پرس، توضیح داد: نمایش «رستاخیز» با نگاهی نمادین و اجتماعی، به موضوع زنده‌به‌گور کردن دختران در دوران جاهلیت و تحولی که با ظهور پیامبر اسلام (ص) در نگاه جامعه به زن پدید آمد، می‌پردازد.

محمدی افزود: در این نمایش، صحنه‌هایی از دفن کودکان و گریه و مویه زنان به تصویر کشیده می‌شود تا ذهن مخاطب به دوران تاریک پیش از اسلام برگردد؛ دورانی که زن جایگاهی نداشت و کرامت انسانی‌اش نادیده گرفته می‌شد.

وی با اشاره به بخش‌های نمادین نمایش گفت: در ادامه نمایش، بازسازی خانه کعبه بر صحنه، نشانه‌ای از آغاز تحولی بزرگ است؛ تحولی که با بعثت پیامبر اسلام (ص) در نگاه جامعه نسبت به زن شکل گرفت و ارزش و کرامت او را یادآور شد.

کارگردان رستاخیز هدف از اجرای این اثر را تبیین جایگاه زن در تعالیم اسلامی دانست و بیان کرد: این اثر تلاش دارد تا مفهوم کرامت، ارزش و جایگاه زن را در بستر تعالیم اسلامی به زبانی هنری و قابل‌درک برای عموم مخاطبان به تصویر بکشد.