۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲

میادین دام آذربایجان غربی یک ماه تعطیل شدند

سرویس آذربایجان غربی-مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: در راستای پیشگیری و جلوگیری از اشاعه بیماری تب برفکی در استان با همراهی و هماهنگی فرمانداران میادین دام، دواب و هفته بازارهای استان به مدت چهار هفته تعطیل شد.

به گزارش کردپرس، سید امید خلیل زاده در گفت و گویی خبری افزود: از دامداران و چوبداران درخواست می‌شود در ایام تعطیلی به میادین دام به هیچ عنوان تردد نداشته باشد و مسایل مرتبط به امنیت زیستی را در تردد به دامداری های سنتی و صنعتی رعایت کنند.

او بیان کرد: همزمان با تعطیلی میادین دام شبکه های دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی واکسیناسیون لازم را در زمینه تب برفکی انجام می دهند که کاملا رایگان است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: از دامداران درخواست می‌شود در این امر هماهنگی و همکاری‌های لازم را داشته باشند و دام‌های سبک و سنگین را بر علیه این بیماری واکسینه کنند تا از وارد شدن خسارت به دامداری‌ها جلوگیری شود.

خلیل زاده گفت: در این مدت رصد و پایش‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر موردی در استان مشاهده نشد با هماهنگی فرمانداران بازگشایی مراکز فروش دام و میادین دواب و بازارچه ها انجام می شود  و هر گونه جابجایی و نقل و انتقال دام در استان باید با هماهنگی و گواهی بهداشتی و قرنطینه ای همراه باشد.

او  با اشاره به اینکه این سویه جدید آفریقایی است بیان کرد: هر نمونه ای مشکوک اگر در استان مشاهده شود برای بررسی به تهران ارسال می شود.

