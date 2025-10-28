میادین دام آذربایجان غربی یک ماه تعطیل شدند

به گزارش کردپرس، سید امید خلیل زاده در گفت و گویی خبری افزود: از دامداران و چوبداران درخواست میشود در ایام تعطیلی به میادین دام به هیچ عنوان تردد نداشته باشد و مسایل مرتبط به امنیت زیستی را در تردد به دامداری های سنتی و صنعتی رعایت کنند.
او بیان کرد: همزمان با تعطیلی میادین دام شبکه های دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی واکسیناسیون لازم را در زمینه تب برفکی انجام می دهند که کاملا رایگان است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: از دامداران درخواست میشود در این امر هماهنگی و همکاریهای لازم را داشته باشند و دامهای سبک و سنگین را بر علیه این بیماری واکسینه کنند تا از وارد شدن خسارت به دامداریها جلوگیری شود.
خلیل زاده گفت: در این مدت رصد و پایشهای لازم را انجام میدهیم و اگر موردی در استان مشاهده نشد با هماهنگی فرمانداران بازگشایی مراکز فروش دام و میادین دواب و بازارچه ها انجام می شود و هر گونه جابجایی و نقل و انتقال دام در استان باید با هماهنگی و گواهی بهداشتی و قرنطینه ای همراه باشد.
نظر شما