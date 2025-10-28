ادامه تدارکات و تحرکات نظامی آمریکا در کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، منابع محلی در استان حسکه از افزایش تحرکات و تدارکات نظامی نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در شمال‌شرق سوریه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه یک فروند هواپیمای باری آمریکایی در فرودگاه نظامی «خراب‌الجیر» در حومه رمضان، واقع در شمال حسکه، فرود آمده است. این پرواز هم‌زمان با حضور یک بالگرد نظامی در منطقه انجام شد.

در تحولی دیگر، پایگاه «الشدادی» در جنوب حسکه شاهد برگزاری رزمایش مشترک میان نیروهای ائتلاف بین‌المللی و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بود. این تمرین نظامی شامل استفاده از مهمات واقعی، هدف‌گیری‌های آزمایشی و پرواز پهپادها بر فراز منطقه همراه با به‌صدا درآمدن آژیرها بود.

هم‌زمان، منابع محلی از ورود کاروانی جدید از تجهیزات نظامی و لجستیکی ائتلاف به شمال‌شرق سوریه خبر داده‌اند. به گفته‌ی منابع دیده بان حقوق بشر سوریه، چندین کامیون حامل سلاح و تجهیزات به سمت پایگاه آمریکایی «قصرق» در شمال حسکه حرکت کرده‌اند.

این اقدامات در چارچوب تلاش‌های مستمر ائتلاف برای تقویت حضور نظامی خود در مناطق شمال‌شرقی سوریه و تحکیم پایگاه‌هایش در برابر افزایش فعالیت‌های امنیتی و تحرکات مشکوک در منطقه صورت می‌گیرد.