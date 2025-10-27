به گزارش کرد پرس، در دومین روز این رویداد بین‌المللی، ۳۰ گروه نمایشی از ایران در ۷ محل مختلف نظیر دریاچه زریوار، پارک ملت، پارک شانو، شهر سروآباد و روستاهای اطراف مریوان و همچنین زندان مریوان برنامه‌های خود را اجرا کردند و شور و نشاطی کم‌نظیر در شهر مریوان پدید آوردند.

دریاچه زریوار امروز بعد از ظهر میزبان ۶ نمایش «مرثیه خان»، «نوروز دریا»، «شهر قصه‌ها»، «یک خودآگاه محسور»، «ان سوی سکوت» و «انسان خطای آخر» بود.

نمایش های «من یک دونات ژله ای هستم»، «نمره ۴»، «آهو چره»، «من درختم» و «جان برای نان» در پارک شانو شهر مریوان به نمایش درآمد که با استقبال خود تماشاگران هنردوست مریوانی مواجه شد.

همچنین «رستاخیز»، «فایو»، «اسگپ درایور»، «حنان»، «ممنوعیت»، «ژیله مو» و «بیم بمب» ۷ نمایشی بودند که در پارک ملت شهر مریوان به نمایش گذاشته شدند.

نمایش های «داستان یک سنگ»، «من و تو ما می شویم»، «گودو در انتظار» و «گاو» نیز در میدان امام حسین (ع) شهر مریوان، «گلاویژ»، «ژن کلاسیکو» و «ته این قصه» در روستاهای اطراف شهر مریوان برای علاقمندان به هنر تئاتر خیابانی به نمایش گذاشته شد.

همچنین نمایش های «جهان با من است»، «پرواز» و «خوشحالیم» در ۳ مدرسه شهر مریوان و نمایش‌های «نمره ۴» و «داستان دو شهر» در زندان شهر مریوان به اجرا در آمدند.