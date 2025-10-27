شورای شهر کرمانشاه منحل شد

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از موافقت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها با «انحلال شورای شهر کرمانشاه» به پیشنهاد هیات حل اختلاف استان خبر داد.

سعید سلیم ساسانی افزود: هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها در جلسه امروز دوشنبه برای دومین بار موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به پیشنهاد هیات اختلاف این استان را بررسی کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه نخست، بررسی های صورت گرفته و تحقیق میدانی تیم کارشناسی، هیأت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قریب به اتفاق آرا، به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای موافق داد.

به گفته سلیم ساسانی، این رای پس از ابلاغ قطعی است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، دلیل این تصمیم را قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه و معطل ماندن امور شهر و شهروندان عنوان کرد.