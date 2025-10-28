جمشید خسروی، هنرمند بختیاری از استان خوزستان و کارگردان نمایش «مرثیه‌خان»، در گفت‌وگویی صمیمانه با خبرگزاری کرد پرس، از دغدغه‌هایش در ساخت اثری درباره ایستادگی و آزادگی سخن گفت.

او با لحنی آرام و پر از احترام نسبت به قهرمان نمایش خود، می‌گوید: من جمشید خسروی‌ام، از ایل بختیاری. با نمایش «مرثیه‌خان» خواستم بخشی از تاریخ این سرزمین را زنده کنم؛ بخشی که درباره مردی است به نام علی‌مردان‌خان، کسی که در برابر استبداد ایستاد و برای ایران، برای خاکش، زیر بار زور نرفت.

خسروی درباره مضمون نمایش توضیح می‌دهد: در این اثر، زندگی علی‌مردان‌خان را از کودکی تا لحظه‌ اعدامش به تصویر کشیده‌ایم. او با شجاعت در برابر ظلم قیام کرد و حتی وقتی با امان‌نامه دروغین فریبش دادند، باز هم از شرافت و وطنش دست نکشید. برای من، او نماد غیرت ایرانی و صداقت بختیاری است.

این کارگردان بختیاری با لبخند از حضور در جشنواره مریوان یاد می‌کند و می‌گوید: شرکت در جشنواره هجدهم تئاتر خیابانی مریوان تجربه‌ای فراموش‌نشدنی بود. مردم مریوان با مهربانی، با دل و جان پای اجراها می‌نشینند. حس واقعی ارتباط با مردم در خیابان را فقط اینجا می‌شود تجربه کرد. از هیئت برگزاری، داوران و همه کسانی که با عشق کار کردند، صمیمانه ممنونم. واقعاً همه‌چیز عالی بود.

خسروی که از شور تماشاگران مریوان به وجد آمده، ادامه می‌دهد: وقتی می‌دیدم مردم از دل و جان با ما همراه‌اند، خستگی تمام تمرین‌ها از تنم بیرون می‌رفت. این انرژی مردم مریوان است که تئاتر خیابانی را زنده نگه می‌دارد.

در پایان گفت‌وگو، وقتی از او می‌پرسیم پیام اصلی نمایش چیست، بدون لحظه‌ای درنگ می‌گوید: پیام «مرثیه‌خان» برای من یک جمله است؛ «آزادی ارزش دارد، حتی اگر بهایش جان باشد».