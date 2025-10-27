نزار عبدالرزاق الکشو: خوشحالم که در قلب کردستان ایران حضور دارم

نزار عبدالرزاق الکشو، کارگردان، بازیگر، مدرس و پژوهشگر تئاتر خیابانی اهل تونس که داور بخش‌های آیینی، سنتی، کودک و نوجوان و نشتیمان جشنواره بین‌المللی تئاتر مریوان است، در گفت‌وگو با کرد پرس از حضور خود در این شهر کوچک ولی زیبا ابراز خوشحالی کرد.

او گفت: خیلی خوشحالم که از تونس به این جشنواره آمده‌ام و این فرصت را دارم که در مریوان حضور داشته باشم. شهر کوچک ولی زیبای مریوان و کل کردستان ایران را خیلی دوست دارم و از دیدن تمدن و کارهای تخصصی که اینجا انجام می‌شود بسیار خوشحال شدم.

الکشو ادامه داد: امیدوارم بتوانیم تعاملات فرهنگی و هنری بیشتری بین تونس و ایران شکل دهیم، چه از نظر هنری و چه از نظر فرهنگی. ایران کشوری با تمدن و تاریخ بسیار غنی است و ما مشتاقیم گروه‌های هنری خود را به ایران بفرستیم و همچنین بازیگران ایرانی خوبی را به جشنواره دعوت کنیم.

او در پایان تأکید کرد: هدف من این است که این جشنواره پلی برای ارتباط نزدیک‌تر بین دو کشور باشد و بتوانیم تجربه‌های هنری و فرهنگی را با هم به اشتراک بگذاریم.