۹ پروژه استانی با مشارکت مؤدیان مالیاتی در کرمانشاه تأمین اعتبار شد

به گزارش کردپرس؛ شیرزادی با بیان اینکه این طرح پاسخی به مطالبه همیشگی مؤدیان مبنی بر «محل هزینهکرد مالیاتها» است، اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، افزایش شفافیت، جلب اعتماد عمومی و مشارکت فعال شهروندان در توسعه استان است.
وی افزود: در اجرای این طرح تاکنون ۴۳۲۱ نفر از مؤدیان مالیاتی استان کرمانشاه مشارکت داشتهاند که از محل مالیاتهای پرداختی آنان، مبلغ 455/1 میلیون ریال به ۲۳ پروژه استانی اختصاص یافته است. به گفته وی، از این تعداد اعتبار ۹ پروژه عمرانی و آموزشی ، بهطور کامل (۱۰۰ درصد) تأمین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تصریح کرد: از جمله این پروژهها میتوان به تکمیل مدرسه ۱۵ کلاسه رهبری قصرشیرین، مدرسه ۹ کلاسه ویسالقرن، سه بلوک خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کارگاه آموزشی پسران اسلامآباد غرب، دیواره صخرهنوردی کرمانشاه و دبستان ۳ کلاسه زرور گیلانغرب اشاره کرد.
شیرزادی با اشاره به نقش مؤدیان در تحقق عدالت مالیاتی و توسعه متوازن استان گفت: «امروز مردم احساس میکنند مالیات پرداختیشان بهطور مستقیم در عمران، آموزش و رفاه اجتماعی منطقهشان هزینه میشود و این مهمترین دستاورد طرح است.»
وی تأکید کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها نه تنها موجب شفافسازی فرآیند وصول و مصرف درآمدهای مالیاتی شده، بلکه انگیزه پرداخت داوطلبانه مالیات را نیز در میان مؤدیان افزایش داده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه در پایان افزود: این طرح میتواند مسیر تازهای در تعامل بین دولت و مردم گشوده و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی را بیش از پیش تقویت کند.
