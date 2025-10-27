به گزارش کردپرس؛ سی و چهارمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی در حوزه برنامهریزی و توسعه روستایی توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی تحت عنوان "ساختارهای حقوقی-نهادی و آینده روستاها در ایران" برگزار میشود.
دکتر حبیب جباری معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر عادل سلیمانی مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مشاور توانافزایی جوامع محلی و دکتر اصغر طهماسبی عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی، سخنران این نشست علمی هستند.
این برنامه روز چهارشنبه هفتم آبانماه ۱۴۰۴ راس ساعت ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار میشود.
شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور به شرکتکنندگان اعطا خواهد شد.
