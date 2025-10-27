به گزارش کردپرس،این ویژه برنامه با حضور مربیان عضو باشگاه قصهگویی استان، شادی پاکزاد و پریسا علیزاده اقدم در پنج مدرسه ابتدایی و متوسطهی اول و دوم شامل مدارس سعدی، خرد ۳، شاهد گل نرجس، شهید مدنی و بهجت برگزار شد.
در این برنامه، مربیان ضمن معرفی جشنواره بینالمللی قصهگویی و تبیین بخشهای مختلف آن برای دانشآموزان، به تشریح اهداف این رویداد فرهنگی در زمینه مردمیسازی و آگاهیبخشی درباره هنر قصهگویی پرداختند.
قصهگوییهای متنوع و جذاب توسط مربیان باشگاه قصهگویی از بخشهای اصلی این برنامه بود که با استقبال پرشور دانشآموزان همراه شد.
برگزاری این گونه برنامهها با هدف گسترش فرهنگ قصهگویی و کشف استعدادهای جدید در علاقه مندان انجام میشود و زمینهساز مشارکت بیشتر اقشار مختلف در جشنواره بینالمللی قصهگویی خواهد بود.
