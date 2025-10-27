۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

«زنگ قصه‌گویی» در ارومیه طنین انداز شد

سرویس آذربایجان غربی- در آستانه بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در راستای اجرای برنامه‌های ترویجی این هنر ارزشمند، «زنگ قصه‌گویی» را در مدارس ارومیه برگزار کرد.

به گزارش کردپرس،این ویژه برنامه با حضور مربیان عضو باشگاه قصه‌گویی استان، شادی پاکزاد و پریسا علیزاده اقدم در پنج مدرسه ابتدایی و متوسطه‌ی اول و دوم شامل مدارس سعدی، خرد ۳، شاهد گل نرجس، شهید مدنی و بهجت برگزار شد.

در این برنامه، مربیان ضمن معرفی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی و تبیین بخش‌های مختلف آن برای دانش‌آموزان، به تشریح اهداف این رویداد فرهنگی در زمینه مردمی‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره هنر قصه‌گویی پرداختند.

قصه‌گویی‌های متنوع و جذاب توسط مربیان باشگاه قصه‌گویی از بخش‌های اصلی این برنامه بود که با استقبال پرشور دانش‌آموزان همراه شد.

برگزاری این گونه برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ قصه‌گویی و کشف استعدادهای جدید در علاقه مندان انجام می‌شود و زمینه‌ساز مشارکت بیشتر اقشار مختلف در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خواهد بود.

