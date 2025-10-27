پلدشت پاکترین شهر آذربایجان غربی/ سردشت و اشنویه دارای کمترین روز هوای سالم

او ادامه داد: شهرستان اشنویه با ۳۱ روز و سردشت با ۴۰ روز هوای پاک، کمترین تعداد روزهای سالم را در استان داشته‌اند و سردشت با ثبت سه روز هوای خطرناک، در زمره شهرهای آلوده استان قرار گرفته است.

موسوی اضافه کرد: همچنین در اشنویه ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 2 روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم ثبت شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه به وضعیت کیفی هوای ارومیه اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ارومیه ۱۳۴ روز هوای پاک، دو روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم داشته است.

آمار جدید خودروهای حمل و نقل عمومی در اختیار محیط زیست استان قرار داده نمی‌شود

موسوی همچنین درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ارومیه گفت: اطلاعات دقیقی از وضعیت نوسازی چهار هزار و ۷۰۰ تاکسی موجود در سال ۱۴۰۲ در دست نیست اما از کل ۲۵۸ دستگاه اتوبوس، حدود ۱۰ دستگاه بازسازی شده‌اند.

او ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز در دو نوبت ۵۵ دستگاه اتوبوس جدید با پرداخت ۲۵ درصد هزینه توسط شهرداری و ۷۵ درصد از طرف دولت خریداری شد که تاکنون تنها ۱۶ دستگاه تحویل شده و بقیه علیرغم پیگیری‌های مکرر هنوز تحویل نشده‌اند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آمار جدیدی از تعداد خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی استان در دست نیست، اظهار کرد: به دلیل برخورد و تذکرات محیط زیست به شهرداری در زمینه فرسودگی بالای ناوگان حمل و نقل عمومی در این شهرستان و به رغم درخواست‌های مکرر آمار جدید خودروهای حمل و نقل عمومی در اختیار محیط زیست استان قرار داده نمی‌شود.

موسوی درباره سازوکار همکاری نکردن شهرداری توضیح داد: دستگاه مربوطه به بازرسی استانداری معرفی شده و موضوع به‌عنوان اختلاف بین دستگاه‌ها پیگیری می‌شود.