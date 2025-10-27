حجم آب سدهای کردستان ۲۴ درصد کاهش یافت

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر حجم ذخیره مخازن آب استان بیش از ۹۱۶ میلیون مترمکعب است، در حالیکه این عدد در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون مترمکعب بود.

وی اظهار کرد: حجم ورودی سدهای استان از ابتدای سال آبی ۷۲۶ میلیون متر مکعب و در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون متر مکعب بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: نیمه اول سال ۱۴۰۴، بارش متوسط استان ۱۱۵ میلی متر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ میلیمتر، معادل ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آریانژاد ادامه داد: با توجه به کاهش شدید نزولات جوی در سال آبی گذشته، در حال حاضر شهر بانه با مشکل کمبود آب شرب مواجه است و در این راستا در تلاش هستیم در کمترین زمان ممکن پروژه انتقال آب اضطراری از سد چراغ ویس سقز به شهرستان بانه را نهایی کند، با تحقق این مهم، مساله کمبود آب شرب این شهرستان رفع خواهد شد.