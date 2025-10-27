سفر ۲ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کردستان

به گزارش کرد پرس، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان و شرکت در آیین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن، از جمله برنامه‌های سفر «سید عباس صالحی» به استان کردستان است.

دیدار با خانواده شهدا و تکریم استاد «عثمان هورامی» از هنرمندان برجسته موسیقی سنتی کردستان، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.