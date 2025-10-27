۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۵

سفر ۲ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کردستان

سرویس کردستان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری به منظور شرکت در چند رویداد و برنامه فرهنگی و هنری مهمان مردم کردستان است.

به گزارش کرد پرس، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان و شرکت در آیین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن، از جمله برنامه‌های سفر «سید عباس صالحی» به استان کردستان است.

دیدار با خانواده شهدا و تکریم استاد «عثمان هورامی» از هنرمندان برجسته موسیقی سنتی کردستان، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به کردستان، از پروژه تالار مرکزی سنندج و آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی بازدید خواهد کرد و به تماشای چند اجرای تئاتر خیابانی در مریوان خواهد نشست.
