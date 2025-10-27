 تکمیل شدن ۲۷۵ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن استان ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی با اشاره به روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، گفت: در حال حاضر مجموع پروژههایی که پروانه ساخت دریافت کرده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده، شامل ۳۱۸۶ واحد انبوهسازی است که عمده این واحدها در شهر ایلام در حال اجرا است.
وی با اشاره به آمادهسازی بخشی از این واحدها افزود: ۲۷۵ واحد هم اکنون آماده شده و در حال تحویل به متقاضیان است.
رفیعی خاطرنشان کرد: پروژه یک هزار و ۸۸ واحدی کوثر واقع در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه ۶۳۰ واحدی تپه ماهور با حدود ۷۰ درصد پیشرفت که چند بلوک ۹۰ واحدی آن تقریباً آماده بهرهبرداری است و در دهه مبارک فجر به متقاضیان طبق جدول واریز آورده و اولویتهای در نظر گرفته شده تحویل داده خواهد شد.
وی بیان کرد: در شهر مهران نیز یک سایت ۱۰۰ هکتاری داریم که در قالب نهضت ملی مسکن، ۱۳۴ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است. همچنین در قالب طرح جوانی جمعیت، ۵۷۷ قطعه زمین در مهران واگذار شده که ساخت آنها بهصورت ویلایی و توسط خود متقاضیان انجام میشود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در شهر دهلران نیز ۲ سایت ۶۰ و ۱۵ هکتاری به متقاضیان طرح نهضت ملی و جوانی جمعیت اختصاص یافته است و تاکنون ۳۵۲ قطعه در قالب طرح جوانی جمعیت تحویل شده و ۴۴۷ قطعه نیز برای واگذاری تعیین شده است.
وی افزود: در دهلران یک سایت ۲۰۰ هکتاری نیز داریم که در مرحله برگزاری مناقصه برای آمادهسازی است و پس از اتمام عملیات زیرساخت، زمینها تحویل متقاضیان خواهد شد.
رفیعی سقف تسهیلات طرح را بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در زمینهای ویلایی، ساخت بهصورت خودمالک انجام میشود و آورده نقدی به دستگاه اجرایی پرداخت نمیشود، بلکه هزینه ساخت بر عهده شخص متقاضی است.
وی با بیان اینکه خرید و فروش واحدها و زمینهای واگذار شده در قالب نهضت ملی مسکن ممنوع و غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات، متقاضیان باید ظرف سه ماه پس از تحویل زمین نسبت به اخذ پروانه ساخت و آغاز عملیات ساختمانی اقدام کنند و در مدت 2 سال واحد را تکمیل کنند و در صورت عدم رعایت این زمانبندی، قرارداد لغو و زمین به نفرات بعدی واگذار میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: در طرح جوانی جمعیت این محدودیت وجود ندارد و زمین از روز اول با عقد قرارداد، متعلق به متقاضی است و میتواند بر اساس توان مالی خود اقدام به ساخت کند.
رفیعی یادآور شد در سایر شهرهای استان ایلام، پروژههای نهضت ملی عمدتاً بهصورت انبوهسازی یا گروهساخت اجرا میشود و واگذاری زمین ویلایی تنها در شهرهای مهران و دهلران با توجه به موقعیت این شهرها انجام گرفته است.
نظر شما