قاتل شهروند مریوانی در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد

سرویس کردستان ـ فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از دستگیری قاتل شهروند ۴۲ ساله این شهرستان در عملیات پلیس خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ طیب محمدی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم، در یکی از محلات شهرستان مریوان با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عامل این قتل به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران گشت انتظامی مریوان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی،در دقایق اولیه قاتل را در محل شناسایی و در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و سلاحی که با آن عمل مجرمانه انجام داده بود به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اشاره به اینکه علت و انگیزه از ارتکاب قتل، در دست برسی است، اظهار کرد: متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ محمدی ادامه داد: پلیس در راستای ایجاد امنیت و آرامش مردم برابر قانون، قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

