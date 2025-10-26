به گزارش کردپرس؛ هادی نظری در نشست کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این نشست با اشاره به اقدامات اخیر در مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار داشت که صلاحیت برخورد در این زمینه بر عهده تعزیرات است، اما در موارد سازمانیافته، همکاری همهجانبه ضروری است.
وی از نیروهای انتظامی و نظامی خواست تا به شناسایی انبارهای موجود در روستاهای مرزی پرداخته و دستورات لازم برای ورود و جمعآوری انبارها را صادر کند.
نظری همچنین به وجود افرادی که با چندین کارت سوخت در حال قاچاق سوخت هستند اشاره کرد و تأکید کرد که این کارتها باید شناسایی و توقیف شوند.
وی افزود: «باید با افرادی که به صورت سازمانیافته در این زمینه فعالیت میکنند، برخورد شدید صورت گیرد.»
دادستان پاوه در پایان بر اهمیت همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و مراجع نظامی در پیشگیری از قاچاق سوخت و جلوگیری از سهلانگاری تأکید کرد و خواستار اولویتبندی جمعآوری کارتهای سوخت مازاد شد تا این معضل به حداقل برسد.
نظر شما