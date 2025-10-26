به گزارش کرد پرس، علی‌اکبر ورمقانی روز یک‌شنبه در جلسه بررسی قانون جهش تولید دانش بنیان با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه، گفت: باید از حداکثر ظرفیت این قانون در راستای تقویت دانشگاه کردستان و همچنین بهره‌مندی واحدهای تولیدی استان از معافیت مالیاتی استفاده کنیم.

وی دانشگاه کردستان را یکی از دانشگاه‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: این دانشگاه بین‌المللی یکی از بازوهای قدرتمند ترقی استان محسوب می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواست لیست واحدهای تولیدی و صنعتی استان با تاکید بر واحدهای دارای تحقیق و توسعه (R&D) را در اختیار دانشگاه کردستان قرار دهند تا ارتباط صنعت و دانشگاه هرچه زودتر شکل بگیرد.

واحدهای تولیدی می‌توانند با بهره‌گیری از قانون جهش تولید دانش بنیان و بحث ارتباط صنعت با دانشگاه، اقدامات لازم در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) خود را به دانشگاه واگذار کنند و هزینه آن را از محل مالیات خود پرداخت کنند.