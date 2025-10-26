انفجار شدید در یکی از انبارهای نفتی عراق

به گزارش کردپرس،، صبح روز یکشنیه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ انفجار و آتش سوزی گسترده ای در یکی از توربین های میدان نفتی «الزبیر» در استان بصره عراق رخ داد و تعدادی کشته و زخمی برجا گذاشت.

خبرنگار السومریه در این باره گفت که انفجار در یکی از توربین ها رخ داد و منجر به آتش سوزی انبار «البرجسیه» شد.

تیم های دفاع شهری و آتش نشانی بصره در حال خاموش کردن آتش هستند.

یک منبع آگاه نیز اعلام کرد که آمارهای اولیه نشان می دهد که تعداد کشته، زخمی و مفقودان ۹ نفر است.

وی گفت: یک نفر کشته، ۶ نفر مجروح و ۲ نفر مفقود شدند.

این منبع اضافه کرد که فرد کشته شده «راضی عبدالصاحب» مسئول بخش انبار الزبیر و اوضاع برخی از مجروحان نیز وخیم است.

تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره خبر منتشر نشده است.